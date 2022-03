Un rialzo settimanale così importante sul titolo STMicroelectronics non si vedeva dal novembre 2020. Quale potrebbe essere il futuro del titolo?

Dai minimi di marzo il titolo STMicroelectronics ha guadagnato oltre il 20% facendo meglio del mercato italiano e in linea con il settore di riferimento.

In particolare, l’ultima settimana è stata particolarmente entusiasmante con il titolo che ha guadagnato oltre il 10%. Un rialzo settimanale così importante sul titolo STMicroelectronics non si vedeva dal novembre 2020. Vista l’eccezionalità del movimento, quale impatto potrebbe avere sul titolo?

La risposta arriva dall’analisi grafica. Come si vede dal grafico, la tendenza in corso è rialzista e ha già raggiunto e superato il suo I obiettivo di prezzo in area 37,135 euro. A questo punto l’obiettivo più probabile è diventato area 42,56 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo in corso, invece, si trova in area 47,985 euro (III obiettivo di prezzo).

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 37,135. In questo caso l’obiettivo più probabile del ribasso diventerebbe area 24,85 euro. Una prima indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 33.434 euro.

La valutazione del titolo STMicroelectronics

Secondo i multipli di mercato qualunque sia la metrica utilizzata il titolo STMicroelectronics risulta essere sopravvalutato. Fa eccezione il rapporto prezzo/utili che è inferiore alla media del settore di riferimento. In questo senso il titolo risulta essere sottovalutato di circa il 35%. Se, invece, si considera il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Basti pensare che l’indice di liquidità sia di breve che di lungo periodo sono molto superiori a 1 a testimonianza della solidità finanziala del gruppo. Inoltre il rapporto tra debito totale e capitalizzazione ammonta solo a circa il 30%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo STMicroelectronics il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 45% circa.

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 18 marzo a quota 38,74 euro in rialzo del 2,94% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

