Succede spesso e volentieri che dopo aver letto una rivista o un quotidiano lo si metta da parte in una pila di giornali che cresce e cresce a dismisura. Tutta quella carta non fa altro che occupare spazio e aspettare l’inesorabile momento in cui dovremmo buttarla.

Esistono, però, delle tecniche semplici che ci permettono di riutilizzare quelle riviste senza bisogno di riempire inutilmente il cesto della spazzatura. Vediamo allora assieme il motivo per cui non butteremo mai più riviste e quotidiani grazie a queste 3 originali tecniche di riciclo.

L’arte del riciclo

Negli ultimi periodi, soprattutto a partire dall’inizio della pandemia e con il lockdown si è potuto riscontrare un aumento generale del riciclo. Con l’aumentare del tempo libero e il diminuire della possibilità di uscire per acquistare prodotti sempre nuovi, in molti hanno finalmente cominciato a riciclare.

Per quanto riguarda riviste e quotidiani, alcuni semplici metodi di riciclo sono conosciuti da sempre: possiamo infatti utilizzare i vecchi giornali come carta di imballaggio per traslochi e spedizioni; oppure, possiamo utilizzarli per pulire e far splendere le finestre come nuove.

Ma le idee di riciclo non si fermano mica qui. Basterà avere un po’ di fantasia per scoprire davvero tanti altri fantastici e ingegnosi riutilizzi, davvero utili nella vita di tutti i giorni.

Non butteremo mai più riviste e quotidiani grazie a queste 3 originali tecniche di riciclo

Uno di questi, ad esempio, potrebbe essere l’utilizzare i vecchi fogli di giornale per giocare con i nostri bambini. Basterà usarli come si faceva un tempo facendo dei piccoli lavoretti in cartapesta. Proprio come con la maestra, avremo bisogno di colla, pennello e fogli di giornale per creare oggettini e simpatiche decorazioni. In questo modo potremo dare libero sfogo alla fantasia dei nostri piccini, insegnandogli anche l’importanza del riciclo.

Per chi possiede un animale domestico, poi, potremmo anche utilizzarli durante la stagione invernale per renderne più calda e accogliente la cuccia. Sono in pochi, infatti, a sapere che i fogli di giornale sono un ottimo materiale isolante. Questo, se accartocciato o ancora meglio se tagliato a striscioline potrà si riscaldare la cuccetta ma anche funzionare come ottima lettiera.

Per finire, i più bravi con i lavori a mano potrebbero anche cimentarsi nella creazione di qualche accessorio davvero unico. Fornendosi di buona manualità, forbici, tessuto e qualche vecchio quotidiano potremo andare ad utilizzare i vecchi giornali come base per delle fantastiche borse.

Accessori alla moda, unici ed eco-sostenibili che ci catapulteranno istantaneamente al centro dell’attenzione grazie alla loro originalità. Basterà foderare l’esterno del tessuto con i fogli di giornale oppure intrecciarli fra di loro per creare direttamente la nostra borsa. Il risultato sarà davvero bello ed interessante, un oggetto di moda come in pochi hanno mai visto.

