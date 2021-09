Non sono in molti a sapere che è possibile riciclare praticamente tutto, anche gli oggetti più inaspettati. Basta, infatti, giusto un poco di ingegno e creatività per creare fantastici e stupefacenti oggetti nuovi da quelli vecchi e da buttare. Inoltre, in questo modo, potremo anche ridurre gli sprechi al minimo con possibilità davvero inaspettate.

Ecco allora spiegato come non buttare mai più le scatole in cartone della pasta, ma regaliamogli nuova vita con qualche semplice idea di riciclo creativo.

Tutto l’occorrente

1 scatola di pasta corta

2 scatole di pasta lunga

colla a caldo

forbici

vernice bianca

cartoncini colorati

fiori finti da decorazione.

Ecco spiegato come non buttare mai più le scatole in cartone della pasta

La prima idea creativa sarà allora quella di trasformare una scatola di pasta corta in una bellissima ed ecologica cornice per foto. Ci basterà prendere la nostra scatola, tagliarla e piegarla come se volessimo creare una cornice. Decoriamo il tutto con i colori da noi preferiti e incolliamola su un piccolo telaio rettangolare ricavato sempre dalla scatola. La cosa più bella sarà che otterremo una cornice nuova e personalizzata senza spendere un soldo, riciclando un oggetto destinato alla spazzatura.

Un altro progetto che potremmo portare avanti per riciclare le scatole di cartone della pasta lunga potrebbe essere poi quello di creare un portapenne da borsa. Basterà prendere la nostra scatola e ritagliarne la parte bassa in modo da creare una linguetta che apra e chiuda il portapenne. A questo punto, coloriamo e decoriamo la nostra scatola e, per finire, attacchiamo nella parte interna della linguetta un pezzo di nastro adesivo. In questo modo potremo sempre chiudere in sicurezza il portapenne senza paura che le penne si riversino in tutta la borsa.

Oppure, potremo anche utilizzare una scatola di pasta lunga per creare un fantastico portapenne in tre sezioni. L’idea in realtà è la più semplice fra le tre, dovremo soltanto suddividere la scatola in tre sezioni di altezza e dimensioni diverse. Tutte da colorare e decorare con colori differenti in modo da renderlo ancora più bello e originale. Una volta fatto questo, non ci resterà che incollare le sezioni tra di loro ed ecco che avremmo ottenuto il nostro portapenne. Un oggetto unico ed originale che sarà l’invidia dei nostri amici e colleghi.

