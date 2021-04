Al giorno d’oggi non possiamo fare a meno di renderci conto che ognuno di noi produce continuamente una quantità davvero eccessiva di spazzatura. Ecco perché è importante imparare a riciclare e riutilizzare per salvare il pianeta e, perché no, anche spendere meno.

In questo articolo vedremo allora perché non butteremo mai più le scatole dei cereali grazie a queste tre semplici tecniche di riciclo creativo.

Utilissimi portariviste da tavolo

Grazie a una scatola di cereali bella capiente, o magari all’unione di due, potremo realizzare un utilissimo porta riviste da tavolo. Una soluzione economica e creativa per tenere in ordine quaderni, libri e riviste.

Per prima cosa dovremo ritagliare le confezioni in modo da unirle e creare poi una sezione diagonale per mostrare meglio il dorso delle riviste. Fissiamo il tutto per bene con dello scotch e ricopriamo allora il nostro portariviste con della carta da pacco colorata, in modo da abbellirlo. Decoriamo l’esterno con qualche oggettino o pezzo di spago e avremmo allora il nostro portariviste.

Organizer per cassetti

Un’altra tecnica semplice e originale per riciclare le scatole dei cereali è quella di ritagliarle e usare il cartoncino per creare degli organizer per cassetti. L’esecuzione è semplice tanto quanto l’idea: potremo però decorare e ricoprire i nostri nuovi organizer con carta colorata e dai colori sgargianti, rendendo così il nostro cassetto tutt’altro che noioso.

Ecco allora che partendo da una semplice scatola di cartone avremo ora cassetti sempre ordinati e organizzati, risparmiando così tempo e anche denaro.

Portafoto e cornici

Infine, uno dei modi più semplici per riutilizzare le scatole dei cereali è quello di creare delle simpatiche cornici portafoto. Ci basterà utilizzare il cartone delle scatole ritagliandolo nella misura delle foto che vogliamo incorniciare.

In questo modo otterremo due pezzi: uno rettangolare e vuoto all’interno che diventerà la cornice vera e propria; e l’altro, rettangolare e pieno, che andrà a diventare il retro del nostro portafoto. Coloriamo e decoriamo il cartoncino con pittura, o carta da pacco, e avremo ottenuto così delle idee regalo a basso costo perfette è sempre originali.

Ecco allora che abbiamo visto i motivi per cui non butteremo mai più le scatole dei cereali grazie a queste tre semplici tecniche di riciclo creativo.

Approfondimento

3 semplici modi per riutilizzare i porta-sorprese dentro le uova di Pasqua