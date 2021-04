Il termine strega viene dal termine latino strix, ovvero civetta, animale notturno. Ha sempre avuto un’accezione negativa e spaventosa. La figura femminile della strega rimanda alla capacità di trasformazione e utilizzo delle qualità inconsce ed invisibili. Riuscire a interpretare i sogni, parlare di argomenti tabù e sconosciuti e creare pozioni magiche capaci di uccidere o trasformare qualcuno.

In realtà la figura femminile per millenni ha visto l’associazione con il lato maligno ed oscuro a causa della religione cattolica. Non è un caso che la donna si sia dovuta far strada nella società attraverso il potere maschile. Una donna aveva valore solo in quanto moglie, suora asservita al Dio monoteista o madre.

Le qualità artistiche, intellettuali, emotive, pratiche delle donne da sempre nascoste. Solo nel secolo scorso è stato possibile dare loro libero sfogo e reclamare il diritto di pari opportunità.

Per chi non teme le streghe, ecco la serie Netflix che ci ricorda di chi avere veramente paura

Ecco una serie che ci ricorda cosa è successo nei secoli scorsi, alle donne che non rientravano in una determinata categoria accettata dalla società.

Luna nera è una serie Netflix del 2020 che parla di una storia di una giovane levatrice, figlia di donne guaritrici. Sì, infatti le streghe erano considerate le donne che avevano la capacità di guarire gli altri con erbe e altre terapie naturali.

Bellissime le scenografie, i personaggi e le riprese. Indimenticabile il ruolo di Tebe interpretato dalla grande attrice italiana di teatro e cinema Manuela Mandracchia.

Perché non avere paura delle streghe ma di chi le cacciava

La serie è considerata drammatica, storica e fantastica poiché racconta di un periodo realmente esistito. Si caratterizzano i personaggi con sfumature fantastiche e sovrannaturali per estremizzare la storia e rendere il dramma più intenso.

Il vero dramma è il ricordo dell’esistenza della caccia alle streghe che ha provocato dal medioevo fino all’epoca dell’Inquisizione migliaia di morti sul rogo. Donne, spesso anche bambine o anche uomini che non venivano riconosciuti dalla società poiché potenzialmente pericolosi.

La Chiesa è stata responsabile di questo fenomeno mostruoso, che non tollerava persone considerate eretiche. Tutti coloro che per semplice superstizione o per idee filosofiche e scientifiche potevano criticare il pensiero dogmatico della Chiesa, venivano ingiustamente bruciati.

Quindi per chi non teme le streghe, ecco la serie Netflix che ci ricorda di chi avere veramente paura.