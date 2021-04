Almeno una volta nella vita è capitato, quando sistemiamo gli armadi, di ritrovarci con una serie di cravatte vecchie da anni ormai in disuso. Sarebbe però davvero uno spreco buttarle o lasciarle lì a prendere polvere, dovremmo invece riutilizzarle e dargli nuova vita.

Vediamo allora in questo articolo perché non butteremo mai più le cravatte vecchie grazie a queste 3 semplici tecniche di riciclo.

Simpatici serpenti paraspifferi

Un’idea simpatica e originale per riutilizzare una cravatta vecchia è quella di trasformarla in un serpente paraspifferi. Basterà riempire la cravatta con un materiale facilmente reperibile: possiamo usare la fuffa o andranno bene anche vecchie pagine di riviste appallottolate.

Una volta fatto questo dovremo soltanto ricucire l’estremità aggiungendo qualche piccola decorazione, come degli occhi e una linguetta biforcuta. In questo modo avremo trasformato una vecchia e inutile cravatta in un simpatico serpentello che potremo appoggiare sui davanzali delle finestre come paraspifferi.

Eleganti copritazza

Oppure possiamo trasformare una cravatta in tessuto in una soluzione perfetta per non scottarsi quando beviamo da una tazza.

Il procedimento è davvero molto semplice, basterà accorciare la cravatta della dimensione che si desidera per poi aggiungere asola e bottone. Ricordiamoci sempre però di non accorciarla troppo: più giri di tessuto faremo intorno alla tazza e meno sarà il calore percepito.

Se avremo scelto una cravatta dal tessuto abbastanza spesso potremo finalmente bere senza paura di scottarci, grazie al nostro nuovo ed elegante copritazza.

Fantastiche e originali sedie

Per finire, le vecchie cravatte possono essere un’idea fantastica per abbellire le vecchie sedie in paglia. Possiamo infatti ritagliare e inserire, o intrecciare, le cravatte ricoprendo o sostituendo completamente la seduta della sedia.

Con questo semplice metodo non soltanto avremo ridato nuova vita a delle cravatte ormai inutilizzate da tempo, ma anche creato delle sedie originali e stilose.

Erano queste le idee fantastiche per cui non butteremo mai più le cravatte vecchie grazie a queste 3 semplici tecniche di riciclo.

