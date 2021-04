Quando a casa ci ritroviamo per le mani una camicia ormai vecchia e inutilizzata, abbiamo allora soltanto l’imbarazzo della scelta tra i metodi di riciclo. Grazie a queste fantastiche e originali idee, infatti, potremo creare dei nuovi abiti e dei fantastici accessori, praticamente senza spendere un soldo. Ecco allora perché non butteremo mai più le camicie vecchie e bucate grazie a questi fantastici metodi di riuso intelligente.

Una gonna alla moda

Partendo da una normalissima camicia da uomo possiamo andare a creare, con un poco di inventiva, una sorprendente gonna alla moda. Potremo facilmente ricavare il tessuto utilizzando il corpo della camicia, mentre andremo trasformare le maniche e i polsini in decorazioni della gonna. Grazie poi alla forma tubolare di questo indumento sarà anche possibile conservare praticamente intatta la parte con i bottoni.

La realizzazione sarà quindi davvero molto semplice e basterà prendere una gonna già improprio possesso per farsi un’idea sulle misure.

Un originale copricuscino

Un’altra idea davvero interessante per riciclare una vecchia camicia che non si utilizza più, è quella di trasformarla in un originale copricuscino. Grazie a questa idea semplice e facile da eseguire potremo ottenere una federa per cuscini da letto o da divano, senza spendere nemmeno un euro.

Le camicie, infatti, si prestano davvero bene ad essere riutilizzate in questo modo, tant’è che pure i bottoni saranno perfetti come decorazione.

Un simpatico portaocchiali o portacellulare

Per finire, potremmo ricavare dal tessuto di una singola camicia tantissimi sacchettini da utilizzare come porta occhiali o porta cellulare. Questa è forse l’idea di riciclo di una camicia più semplice in assoluto da realizzare. Infatti, avremo bisogno soltanto di capacità basilari di cucito e potremo portare a compimento questo progetto sia con una macchina da cucito sia con ago e filo. Come risultato, infatti, otterremo dei bellissimi sacchettini di tessuto che andremo a chiudere, sfruttando i bottoni e le asole già presenti nel tessuto della camicia.

Erano proprio questi i motivi per cui non butteremo mai più le camicie vecchie e bucate grazie a questi fantastici metodi di riuso intelligente.

