Suonare la chitarra è un’attività meravigliosa, sia per i professionisti che per gli amatoriali. Una cosa è certa, quando questo mitico strumento si sciupa e non può essere suonato è un vero peccato. La cosa che non sappiamo è che in realtà ogni parte di questo strumento può essere riutilizzata.

Nonostante i musicisti professionisti cerchino di aggiustarla fino all’ultimo tentativo, a volte costa più la riparazione che comprare una chitarra nuova. Questo vale soprattutto per i modelli meno costosi e da studio. I materiali e la resistenza dello strumento hanno una durata inferiore a modelli da concerto professionisti.

Quindi, sia per i musicisti che per i comuni mortali ecco i consigli per sapere che cosa farsene di una chitarra vecchia e come riciclarla.

Idee principali di riutilizzo di una chitarra vecchia che non suona più

Arrivata alla fine della sua carriera la chitarra può offrirci numerosi servizi. Le parti che si riusano sono principalmente la cassa armonica, la lunga tastiera e il manico con le chiavi.

Una volta riusciti a togliere la parte superiore della cassa armonica e a lasciarne il fondo, si possono creare vari oggetti. Un porta cd, uno scaffale per i libri, inserendo delle listelle in legno o altro materiale come separazione. Addirittura, la cassa con dei ripiani si può usare in cucina come mobile per scatole, erbe e spezie. In effetti, non c’è limite alla creatività.

Anche le tastiere una volta staccate, possono diventare delle basi per creare delle lampade design molto belle.

I manici con le chiavi sono facilmente riutilizzabili in forma di portachiavi da muro o attaccapanni. In quest’ultimo caso basta togliere le chiavi e inserire dei ganci appositi per sostenere un peso più grande.

Un elemento importante da non trascurare

Insieme ai consigli su che cosa farsene di una chitarra vecchia e come riciclarla, ecco un altro suggerimento. L’altro pezzo importante da recuperare sono ovviamente le corde vecchie. Queste si usurano più spesso e molto prima della fine della chitarra stessa.

Proprio i musicisti ne consigliano il riutilizzo grazie alla creazione di oggetti in metallo o bijoux. In effetti le corde non sono facilmente smaltibili ed è importante riciclarle invece di gettarle nei rifiuti.