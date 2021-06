Secondo alcuni dati registrati dalla FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) ogni sei mesi, in Italia, vengono vendute quasi 24 milioni di copie dei quotidiani più famosi. La domanda allora sorge spontanea: che fine fa tutta quella carta dopo aver letto le notizie del mattino?

Purtroppo per noi e per il pianeta queste grandissime quantità di carta vanno a finire quasi sempre nella spazzatura. Possiamo però diminuire lo spreco e l’inquinamento derivato dal quasi immediato inutilizzo di questi giornali riciclandoli in casa e dandogli nuova vita. Vediamo allora assieme perché non butteremo mai più i vecchi giornali e quotidiani grazie a queste 3 fantastiche e originali tecniche di riciclo creativo.

Per imballare pacchi e regali

Per prima cosa non dovremmo mai sottovalutare l’utilità della vecchia carta da giornale per imballare ed incartare scatole o regali. Basterà infatti appallottolare i fogli di giornale per usarli come imballaggio da inserire nelle scatole, evitando così di rovinarne il contenuto durante il viaggio.

Allo stesso modo, poi, possiamo utilizzarla come carta da regalo al posto di acquistarne della nuova. Riuscendo così a non spendere e, anche, a evitare uno spreco decisamente non indifferente.

Per pulire e far splendere i vetri di casa

Un altro utilizzo davvero eccezionale dei vecchi fogli di giornale è quello di utilizzarli per pulire i vetri delle finestre di casa. Basterà immergerli in un poco d’acqua nella quale avremo precedentemente aggiunto qualche goccia di aceto bianco: una volta fatto questo non ci resterà che provare a pulire le nostre finestre, il risultato sarà davvero sorprendente. Grazie a questa tecnica potremo avere sempre vetri puliti e splendenti senza bisogno di prodotti o sostanze chimiche nocive.

Per far durare più a lungo le verdure in frigo

Per finire, potremmo anche utilizzare la carta di giornale all’interno del frigo per rallentare la creazione di muffa e il processo di deterioramento di frutta e verdura. Rivestiamo allora il cassetto delle verdure con dei fogli di carta di giornale e andremo così ad assorbire gran parte dell’umidità. In questo modo elimineremo quell’ambiente necessario alla proliferazione di muffe e batteri che tanto rovina le nostre verdure.

Erano proprio questi i motivi per cui non butteremo mai più i vecchi giornali e quotidiani grazie a queste 3 fantastiche e originali tecniche di riciclo creativo.

