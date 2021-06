Per avere delle piante in casa o in giardino da fare veramente invidia ai nostri ospiti o vicini ci sono in realtà poche cose che bisogna fare. Sicuramente la prima è quella di metterle in una posizione a loro favorevole, darle da bere, curarle ed evitare che si ammalino.

Le piante purtroppo si ammalano

La pianta, come anche i fiori recisi in vaso, può essere soggetta a infezioni da parte di funghi e batteri. I fiori recisi sicuramente hanno vita breve, mentre invece è un dispiacere quando una bella pianta in giardino o nel vaso di casa si ammala. Anche perché sono poche le volte in cui si sa esattamente cosa fare.

Le piante non parlano, quindi è abbastanza complesso capire quale sia il loro male. Ma oltre a proteggere la pianta dai batteri e darle da bere, c’è un’altra un’azione da compiere che molti ignorano per avere delle piante belle e sane con un semplice passaggio.

Le foglie morte

Che la pianta si trovi in giardino o in un vaso, bisogna eliminare le foglie morte. Se si ha un giardino, infatti, dopo l’inverno è di vitale importanza rimuovere le foglie morte da esso. Bisogna toglierle dai viali e dai marciapiedi perché diventano pericolose per le persone, se bagnate. È importante rimuoverle dai prati verdi, invece, perché sennò l’assenza di luce, creata dall’ombra delle foglie, ingiallisce il prato.

È inoltre molto importante rimuovere anche le foglie malate per evitare che queste infettino altre piante. Stessa cosa vale per le piante che si trovano in vaso. Ecco un’un’azione da compiere che molti ignorano per avere delle piante belle e sane con un semplice passaggio.

Non tutte vanno rimosse però

Ci sono per alcune foglie che non vanno buttate via. Infatti le foglie che si trovano sotto i grandi alberi, sotto i cespugli oppure che cadono nell’orto si possono tranquillamente lasciare poiché diventano sostanza nutritiva per la pianta stessa. Ma non solo, perché diventano anche cibo per tutti gli animali del sottobosco, quindi assolutamente da non rimuovere.

