Se stiamo cercando un’idea originale, simpatica ed economica per utilizzare i vecchi foulard ormai abbandonati dentro l’armadio, possiamo pensare al furoshiki. Ovvero quella tecnica, di origine giapponese, utilizzata per avvolgere oggetti, confezionare regali o creare piccole decorazioni utili in davvero pochissimo tempo.

Grazie a questo espediente potremo non solo risparmiare ed essere più ecologici evitando le confezioni usa e getta ma anche risultare sempre originali e interessanti. Vediamo allora assieme come dare nuova vita ai vecchi foulard con queste 3 soluzioni originali che saranno l’invidia di amici e parenti.

Un originale cesto per la frutta

Sembra strano pensarci, ma grazie soltanto a un foulard e a una ciotola la di buone dimensioni possiamo creare un originale cesto per la frutta. Il procedimento sarà davvero molto semplice: basterà posizionare la ciotola al centro del foulard; ripiegare lo stesso su di essa lasciando lunghi due angoli opposti fra di loro; per poi, infine, arrotolare gli angoli e legarli assieme sopra la ciotola creando così una pratica maniglia.

In questo modo potremo, non solo trasformare una brutta ciotola in un fantastico cesto per la frutta, ma anche creare un bellissimo regalo per ogni occasione.

Un pratico portavaso

Una seconda tecnica, molto simile alla prima, per riutilizzare il vecchio foulard è quella di trasformarlo in un bellissimo e pratico portavaso. I passaggi saranno gli stessi che abbiamo svolto per creare il nostro cesto per la frutta: basterà soltanto modificare la grandezza del foulard e utilizzare al posto della ciotola un vaso da giardinaggio.

Una volta completato il tutto ecco allora che avremo il nostro bellissimo portavaso nuovo, completo anche di pratico manico per spostarlo ad ogni evenienza.

Una semplice e veloce borsa estiva

Per finire, con un foulard di buone dimensioni è anche possibile creare una semplice e veloce borsa a tracolla estiva per le nostre scampagnate. Dovremo soltanto ripiegare il foulard su sé stesso, utilizzando come asse due angoli opposti, per poi andarli a legare assieme creando così la tracolla. Sarà un trucco pratico e veloce, estremamente utile in estate.

Ecco allora che abbiamo visto come dare nuova vita ai vecchi foulard con queste 3 soluzioni originali che saranno l’invidia di amici e parenti.

