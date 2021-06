Dopo dodici settimane di fase laterale attenzione al titolo Cembre in quanto un forte movimento direzionale potrebbe essere alle porte. Come si vede dal grafico settimanale, le quotazioni sono compresse all’interno del trading range 22,7-24,5 euro da tre mesi senza che riescano a prendere una decisa tendenza. Va notato che la difficoltà di superare area 24,5 euro è da attribuire anche al fatto che sul time frame mensile area 24,6 euro rappresenta una forte resistenza (II obiettivo di prezzo), per cui bisogna prestare attenzione a che la pressione dei ribassisti prevalga.

A questo punto, quindi, solo una chiusura esterna a uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sul settimanale sono quelli indicati in figura e, in particolare il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 42,6 euro potrebbe portare il titolo a guadagnare circa il 100% nei prossimi mesi. Al ribasso, invece, potrebbero tornare in area 19 euro, prima, e 15 euro, poi.

In termini di multipli di mercato Cembre risulta essere sottovalutato e presenta interessanti spazi di apprezzamento. Gli analisti, invece, negli ultimi mesi hanno ridotto le loro aspettative. Se rispetto all’ultimo report il consenso medio è rimasto invariato (mantenere), il prezzo obiettivo medio è sceso portando il titolo a essere sopravvalutato del 7% circa.

Un aspetto interessante di Cembre è il rendimento del suo dividendo che alle quotazioni attuali si aggira intorno al 4%.

Attenzione al titolo Cembre in quanto un forte movimento direzionale potrebbe essere alle porte: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Cembre (MIB:CMB) ha chiuso la seduta del 2 giugno in rialzo dello 0,43% rispetto alla seduta precedente, a quota 23,5 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile