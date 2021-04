L’arte del riciclo creativo si può applicare davvero a qualunque oggetto, anche a quello più semplice ed insignificante. Vediamo allora insieme perché non butteremo mai più i tubi delle patatine grazie a queste 3 pratiche di riciclo creativo.

Un pratico contenitore per gli spaghetti

Un primo riutilizzo dei tubi delle patatine, grazie alla loro forma e misura perfetta, è proprio quello di utilizzarli come contenitori per conservare gli spaghetti. Tutti lo sanno, le confezioni per la pasta, che siano in cartone o in plastica, sono davvero molto scomode. Grazie però ad un semplice tubo per patatine e al suo coperchio potremo ottenere dei fantastici e pratici contenitori tutti da decorare e personalizzare.

Un utilissimo porta pennelli

Potremmo pure trasformare un tubo delle patatine, in un fantastico contenitore porta pennelli: un amico utile ed economico per qualunque pittore, non importa se principiante o esperto. Per fare questo dovremo semplicemente rimuovere il rivestimento esterno e ricoprire il tutto con carta o tessuto colorato. In questo modo, non avremo soltanto risparmiato soldi grazie al riciclo, ma avremo anche imparato una forma mentis per ridurre sensibilmente la produzione di rifiuti.

Una cassa per amplificare il volume del telefono

Per finire, possiamo poi trasformare un tubo di patatine in un pratico e creativo amplificatore fai da te. Un oggetto che ci permetterà di usare il nostro cellulare come un piccolo impianto stereo per allietare le serate tra amici.

Avremo solo bisogno del nostro tubo, di un paio di forbici e di due semplici mollette per documenti: innanzitutto sciacquiamo e puliamo il tubo delle patatine; in seguito, pratichiamo con le forbici un foro di circa 4 o 5 cm sul lato, questo diventerà l’alloggiamento per il nostro cellulare; per finire poi, basterà posizionare le due mollette per documenti sui lati, in modo così da tenerlo in piedi nel verso giusto. Ecco allora, che una volta decorato, avremo il nostro amplificatore per cellulare, economico ma efficace.

Erano proprio questi i motivi per cui non butteremo mai più i tubi delle patatine grazie a queste 3 pratiche di riciclo creativo.

