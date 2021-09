Sempre più persone fanno attenzione all’impatto delle proprie azioni sulla natura in cui viviamo. Siamo sempre più consapevoli che ogni gesto può avere conseguenze sull’ecosistema e per questo cerchiamo di agire nel miglior modo possibile. Molti di noi, quindi, cercano di adottare comportamenti virtuosi che rispondano alle esigenze di risparmio, riuso e riciclo. Cerchiamo, per esempio, di risparmiare energia, di riciclare i rifiuti che produciamo e anche di riutilizzare gli scarti per ottenere cose nuove.

Oggi vedremo un’idea di riuso geniale che ci permetterà di fare del bene per la natura a costo zero per noi. Ecco perché non butteremo mai più i gusci d’uovo ora che conosciamo questo utilissimo uso in giardino.

Come “medicina” per i nostri piccoli amici

Quando abbiamo cucinato le uova, solitamente buttiamo i gusci nella pattumiera indifferenziata oppure in quella compostabile. Questa è la procedura giusta da seguire, ma esiste un interessante modo di riutilizzare i gusci d’uovo.

Dobbiamo sapere, infatti, che il guscio dell’uovo è una struttura ricchissima di minerali che può costituire un’importante fonte di calcio per tutti gli uccelli. Questi hanno particolare bisogno di calcio nel periodo della deposizione delle uova e durante la fase di svezzamento dei pulcini, per sviluppare le ossa. Se vogliamo contribuire alla salute degli uccellini che frequentano il nostro giardino, potremo seguire questo semplice consiglio.

Per prima cosa dovremo infornare i gusci d’uovo per 10 minuti a 180°C. Le uova si saranno indurite e sarà più facile triturarle. Ora dovremo spezzettare i gusci d’uovo magari aiutandoci con un pestello in modo da ottenere una polvere dai grani fini simile a una farina. Per rendere più rapida l’operazione, possiamo usare un macinacaffè.

Ora possiamo lasciare questo composto in una ciotolina in giardino in modo che gli uccellini che ci fanno visita possano nutrirsene. Dopo poche ore, vedremo come numerosi uccellini arriveranno attirati dalla nostra polvere di guscio d’uova, una vera e propria delizia per i volatili che ci aiuteranno a tenere lontani da casa nostra e dal nostro giardino molti parassiti. In questo modo ricicleremo uno scarto facendo del bene alla natura e ai nostri amici animali.

