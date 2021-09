Il mondo del collezionismo comprende anche i videogiochi. Nello specifico, vecchi videogiochi ben conservati e dotati di libretto originale, per i quali potrebbero essere disposti a pagare somme anche piuttosto alte, specialmente se si pensa a quello che doveva essere il loro prezzo originale. È improbabile, quasi impossibile, che qualcuno trovi nel proprio scantinato una copia ben conservata o addirittura sigillata di uno di questi videogiochi. Se così fosse, però, quella persona avrebbe la possibilità di guadagnare delle belle somme di denaro. In ogni caso resta un’interessante prospettiva sul mondo del retrogaming, cioè del collezionismo di videogiochi del passato.

Le ragioni che possono portare all’aumento spropositato del valore di un videogioco, e spesso a distanza di anni dalla sua uscita, sono le più svariate. Alcuni di questi loro hanno avuto sfortunate vicende commerciali; altri avevano semplicemente un packaging mai più replicato in altre edizioni del gioco e altri ancora perché erano edizioni speciali pensate per occasioni specifiche, come un torneo.

3 vecchi videogiochi difficili da trovare che oggi valgono una piccola fortuna

Rule of Rose (2006) – tra i 250 e i 1.000€

Survival horror per Playstation 2 in terza persona e sviluppato da Punchline. La sua trama ruota attorno alla protagonista Jennifer, fatta prigioniera da un gruppo di bambini noto come gli Aristocratici del Pastello Rosso. I suoi contenuti violenti furono criticati da diverse testate internazionali, anche se a torto. Diversi giornalisti affermarono la presenza al suo interno di scene di violenza su bambini, voce rivelatasi poi falsa. La smentita non bastò a salvare il gioco, che fu bandito dal Regno Unito. Proprio per questo, le sue copie sigillate e mai distribuite hanno un valore che si aggira attorno ai 1.000 euro. Ci sono altre edizioni più comuni che possono essere vendute o acquistate a prezzi più modesti, come 250 euro.

Neo Turf Masters edizione AES – tra i 1.080 e i 1.370€

Il Neo Geo AES (Neo Geo Advanced Entertainment System) era una console da tavolo, di cui oggi ricorderanno solo i videogiocatori più accaniti. Diversi giochi per AES hanno oggi un grande valore. È il caso di Neo Turf Masters, la cui versione per Neo Geo MVS vale solo una decina di euro. Ben diverso il discorso da fare per l’edizione per AES, che può arrivare a valere sui 1.370€ purché in ottime condizioni.

Neo Turf Masters è un gioco sportivo della Nazca Corporation. Il giocatore interpreta uno tra sei golfisti, ciascuno con delle proprie statistiche. Può farlo sia in modalità singola che multigiocatore. Come il suo valore di mercato può lasciare intendere, l’edizione descritta è rarissima e contrassegnata come “extra extra rare, near impossible to find” (molto molto rara, quasi impossibile da trovare). L’edizione meno costosa è quella giapponese, nota come Big Tournament Golf, che vale all’incirca 700 dollari. Quella occidentale si aggira tra i prezzi citati.

Atlantis II (1997) – tra i 3.600 e i 5064€

Capita che alcune particolari edizioni di videogiochi vengano sviluppate in occasione di tornei per appassionati. Negli anni ’80 la Californiana Imagic indisse un concorso a premi legato al punteggio ottenuto nel proprio gioco Atlantis per Atari 2600, una console in commercio dal 1977 al 1992 e che si avvaleva già dell’utilizzo di cartucce. Il gioco si rivelò però troppo semplice. La casa di produzione risolse il problema creando una sua versione velocizzata e con un sistema di punteggi più severo. I migliori giocatori del torneo vinsero ciascuno una copia della cartuccia, che si distingue da quella originale solo per uno sticker bianco recante la scritta Atlantis II. Oggi ciascuna di queste copie ha un grande valore, stimato tra 3.600 e i 5064€. Lo scopo del gioco, uno sparatutto a schermata fissa, è di proteggere la mitica città di Atlantide dalle astronavi dell’invasore Gorgone.

Il mondo del collezionismo di videogiochi rari è affascinante e vastissimo. I 3 vecchi videogiochi difficili da trovare che oggi valgono una piccola fortuna che abbiamo visto ne sono solo una parte. Si pensi già solo ad alcuni titoli relativamente più noti e reperibili, come Ibara o Ocean Commander per Playstation 2, che però hanno un valore stimato minore rispetto a quelli che abbiamo visto.

