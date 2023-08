Non buttare mai i gusci delle uova perché possono essere utilissimi per la casa

Ecco come riutilizzare i gusci delle uova che solitamente tutti buttiamo via senza neanche pensarci.

Creare candele dai gusci di uova è un’idea creativa e sostenibile che trasforma gli avanzi in opere d’arte funzionali. Questo progetto fai-da-te non solo ti permette di creare candele uniche, ma contribuisce anche al riciclo e alla riduzione degli sprechi. Ecco come puoi creare delle candele affascinanti utilizzando i gusci di uova.

Ecco cosa dovrai procurarti per creare delle meravigliose candele fai-da-te con i gusci delle uova

Per creare le tue candele fai da te, dovrai procurarti alcuni materiali. Ecco quali:

gusci di uova puliti;

cera per candele o candele vecchie;

stoppini;

coloranti per candele;

oli essenziali;

ciotola;

pentola;

bastoncini o stuzzicadenti;

carta da forno.

E ora, vediamo come utilizzare questi strumenti per abbellire la tua casa con delle bellissime candele fatte con le tue mani.

I primi passi per dare vita alle tue candele

Per prima cosa, raccogli i gusci di uova puliti dopo averli utilizzati in cucina. Lavali delicatamente con acqua e lasciali asciugare completamente. Puoi scegliere di lasciare i gusci nel loro colore naturale o tingere leggermente con coloranti alimentari se vuoi una variazione cromatica. Sciogli poi la cera in una pentola a bagnomaria. Puoi anche acquistare cera per candele da fonderla seguendo le istruzioni del produttore. Se desideri, puoi aggiungere oli essenziali per profumare le tue candele.

Applica poi una piccola quantità di cera fusa nella parte inferiore di ciascun guscio di uovo. Quindi, posiziona delicatamente lo stoppino al centro della cera. Assicurati che lo stoppino sia diritto e ben centrato. Infine, versa la cera fusa nei gusci di uova con attenzione. Puoi usare bastoncini o stuzzicadenti per aiutare a mantenere lo stoppino in posizione durante il processo. Lascia che la cera si raffreddi e si solidifichi.

Non buttare mai i gusci delle uova perché possono essere utilizzati per creare delle bellissime candele

Una volta che la cera è completamente solidificata, puoi tagliare lo stoppino alla lunghezza desiderata. Usa delle forbici affilate per ottenere un taglio pulito. Se noti che la superficie della candela è irregolare, puoi levigarla leggermente con un coltello o della carta vetrata. Completate le candele, puoi presentarle in modo creativo. Posizionale in un vassoio decorativo o su una base in legno. Puoi anche scrivere messaggi o decorare i gusci con disegni usando pennarelli o vernici.

Quando sei pronto per usare le candele, accendi lo stoppino e goditi la luce soffusa e l’atmosfera accogliente che emanano. Perciò, non buttare mai i gusci delle uova perché possono essere molto utili per questo. Creare candele è un modo affascinante per esprimere la tua creatività e sostenere uno stile di vita più sostenibile. Queste candele fai-da-te possono essere usate per decorare la tua casa o come regali unici per amici e familiari. Non solo risparmierai denaro creando candele personalizzate, ma contribuirai anche a ridurre gli sprechi e a valorizzare gli avanzi.