Unicredit è stato il peggior titolo del settore bancario e uno dei peggiori del Ftse Mib, cosa fare?

Da inizio anno le azioni Unicredit stanno dominando la classifica dei migliori del Ftse Mib con un rialzo che fino a qualche giorno fa era superiore al 70%, mentre adesso è sceso a poco più del 68%. Nelle ultime settimane, però, il titolo sta faticando complice le tensioni nel settore bancario. Alla ripresa dopo la pausa di Ferragosto, poi, Unicredit è stato il peggior titolo del settore bancario e uno dei peggiori del Ftse Mib. Cosa potrebbe succedere nelle prossime sedute?

Le raccomandazioni degli analisti

Dopo anni molto difficili che hanno portato le quotazioni dai massimi storici in area 180 € ai minimi storici in area 6 €, sembrerebbe che il titolo abbia ritrovato la strada del rialzo portandosi sopra quota 20 €. Nonostante questo forte rialzo, però, Unicredit rimane uno dei titoli più amati dagli analisti.

Come si vede dal grafico seguente, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di oltre il 36%. L’aspetto interessante, però, è che anche nello scenario più pessimistico il titolo è visto sottovalutato di circa il 7%.

La raccomandazioni media dei 25 analisti, poi, è “Compra adesso”.

Unicredit è il peggior titolo del settore bancario e uno dei peggiori del Ftse Mib, cosa fare secondo l’analisi grafica?

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 16 agosto in ribasso dell’1,99% rispetto alla seduta precedente, a quota 21,875 €.

Dopo avere toccato area 23 €, le quotazioni hanno preso a mostrare segnali di debolezza tanto che la tendenza in corso è ribassista (linea continua). I rialzisti, però, non hanno ancora perso la speranza di ripartire preso al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, anche in una giornata in cui il titolo Unicredit è stato uno dei peggiori del Ftse Mib, le quotazioni sono riuscite a mantenersi sopra il supporto chiave in area 21,843 €. Affinché i rialzisti possano cantare vittoria, però, sarebbe preferibile attendere una chiusura giornaliera superiore a 22,976 €.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea continua.

