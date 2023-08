La splendida casa in legno di Antonella Clerici: cosa fare per averne una simile e quanto potremmo spendere

È uno dei volti tv più amati in Italia, da anni ci fa compagnia con ricette e segreti della cucina. Ma gli show di successo sono diversi, oltre a È sempre mezzogiorno ricordiamo anche The voice senior. Il suo grande seguito le ha portato tanti guadagni con cui ha potuto permettersi una casa da sogno. Possiamo averla anche noi?

Antonella Clerici avrebbe scelto da tempo di vivere come in una favola, con una casa immersa nel bosco. La località è Arquata Scrivia in Piemonte dove la natura non manca di certo. La casa ha spazi ampi e tanta luce. Gli spazi verdi circostanti le permettono di fare sport all’aria aperta, gli arredi assecondano la grandezza delle camere tra poltrone in pelle, dondolo nel patio e camino antico accanto a cui leggere e rilassarsi. Gli amici le hanno detto che si sarebbe presto stancata della solitudine e della noia, ma la Clerici ha confermato che questo stile bucolico è ciò che fa per lei.

All’interno si trovano una palestra attrezzata, grandissime vetrate, una cucina super organizzata. 3 cani le fanno compagnia e la scelta di vivere in periferia con tanto verde a disposizione per chi ama gli animali è perfetta.

Una scelta di vita

La splendida casa in legno di Antonella Clerici è un sogno di molte persone che non hanno il coraggio di cambiare. Vivere in città garantisce tante comodità, la campagna non è per tutti, la solitudine potrebbe essere pesante. Anche Mara Venier, sua cara amica, aveva dei dubbi, ma la volontà della Clerici era chiara e inequivocabile.

E se volessimo fare anche noi come la famosa presentatrice? Arquata Scrivia si trova in provincia di Alessandria e trasferirsi da Roma non deve essere stato facile. Se anche noi vogliamo cambiare vita e avere maggiore qualità, uno stile che ci porta indietro nel tempo, tanta aria pulita ogni giorno tutta per noi, dovremmo riflettere con attenzione. Rinunciare alla modernità non è facile, gli spostamenti si complicano, anche se in città il traffico è comunque penalizzante. Scegliamo almeno un posto in cui l’investimento immobiliare porti risultati nel minore numero di anni possibili.

La splendida casa in legno di Antonella Clerici, come imitarla

Sui siti specializzati troviamo in provincia di Alessandria ville in zona collinare a 228.000 euro per 150 metri quadri. Sono disponibili ville padronali con 7.000 metri quadri di terreno e in questo modo è possibile vivere a contatto con la natura a un prezzo relativamente basso. Se vogliamo rimanere nelle vicinanze di Roma, una delle zone più belle è quella di Maccarese. Troviamo proprietà rustiche a pochi passi da Fiumicino a 890.000 euro per 400 metri quadri. Le residenze hanno affascinanti giardini, molti sono ristrutturati, hanno tetti in legno, enormi vetrate e grandi cammini antichi. La scelta è alla nostra portata.

Se il nostro punto di riferimento è Milano, troviamo in Lombardia splendidi casali di grande metratura a prezzi abbordabili. A Velvestino è possibile spendere 350.000 euro per 450 metri quadri per un casale rimodernato con parquet, tetti in legno e muri in pietra. I giardini hanno metrature che si aggirano sui 500 metri quadri e la natura circostante non delude di certo. Nella campagna toscana i prezzi sono più alti, la domanda è elevata. 370 metri quadri a Barberino Tavarnelle possono costarci più di 600.000 euro, ma si tratta di località che rappresentano il top di ciò che la penisola può offrire in assoluto.