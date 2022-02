Avere una casa profumata è un vero piacere che aiuta a vivere meglio i nostri spazi domestici. Eppure non è sempre così semplice riuscire ad ottenere una buona fragranza in casa per molteplici ragioni. Chi ama cucinare saprà bene che alcune preparazioni come la frittura o la cottura di cavoli e broccoli hanno come naturale conseguenza la comparsa di odori sgradevoli in casa.

In altre circostanze i cattivi odori possono dipendere dalle vecchie tubature del bagno che, specie con il freddo, potrebbero esalare cattive fragranze. Per fortuna è possibile rimediare a questi fastidiosi problemi domestici con una semplice soluzione naturale.

Non buccia d’arancia o diffusori per profumare casa e bagno basta questo trucco a costo zero

Per contrastare il problema di puzza e cattivo odore c’è chi ricorre all’utilizzo di diffusori caricati con oli essenziali. Tuttavia dato il costo dei diffusori e delle essenze non tutti sono disposti a ricorrere a questa soluzione. Per fortuna è possibile profumare in modo naturale attraverso rimedi naturali che sapranno mostrarsi eccellenti, e non sono le solite bucce d’arancia.

Per far sì che i cattivi odori in casa diventino solo un brutto ricordo utilizzeremo un ingrediente che molti di noi buttano tutti i giorni.

Un solo ingrediente per profumare tutta casa

Stiamo parlando dei fondi del caffè, un elemento contraddistinto da una potente nota aromatica. Da questi è possibile ricavare dei deodoranti naturali sotto forma di candele, ad esempio. Dovremo munirci di scarti di vecchie candele, fondi del caffè, un vasetto di vetro e uno stoppino per candele.

Sciogliamo la cera a bagnomaria, mettiamo lo stoppino sul fondo del vasetto e versiamo un primo strato di cera. Lasciamo freddare e successivamente creiamo un secondo strato con i fondi del caffè ben asciutti sulla cera solidificata. Ripetiamo questo passaggio di alternanza di strati fino a riempire l’intero vasetto. Al termine avremo ottenuto una candela aromatica per profumare in modo elegante tutta casa.

Belli e non solo

Questa soluzione può tranquillamente essere utilizzata anche per il bagno, sia per eliminare i cattivi odori, sia per un momento di relax. Inoltre i fondi del caffè sono utili anche per profumare noi stessi in bagno creando delle saponette al caffè. Queste possono essere realizzate facendo sciogliere delle scaglie di sapone di Marsiglia a bagnomaria per 15 minuti. Successivamente aggiungeremo i fondi del caffè e 3 abbondanti cucchiai d’olio d’oliva. Trasferiamo il nostro sapone in uno stampino in silicone e lasciamo freddare. Avremo ottenuto una saponetta profumatissima che conferirà un’ottima fragranza a noi e al bagno.

Quindi non buccia d’arancia o diffusori ma un semplice metodo casalingo che profumerà la nostra casa.

Lettura consigliata

