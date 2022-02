Nutriente e cremosa questa ricetta di pasta e fagioli dal gusto irresistibile è pronta in pochi minuti

Ci sono ricette che fanno parte della storia della cucina di un Paese. Ma l’Italia è un luogo molto speciale. Per ogni sua regione esiste un piatto che la rappresenta nel Mondo. Pensiamo alla pizza napoletana, al pesto di basilico ligure, al cannolo siciliano e si potrebbe andare avanti all’infinito. Infine è la patria di grandi chef che hanno rivoluzionato i sapori, dando vita alla cucina moderna. Non restare incantati da tanta ricchezza è impossibile.

A tal proposito, il piatto di cui parliamo oggi racconta la tradizione, ma è stato rivisitato tante volte. Parliamo della pasta e fagioli, che conosce più varianti di quanto siano le regioni italiane. È nutriente e cremosa questa ricetta che conquista grandi, piccini e anche coloro che non amano molto i legumi.

Oggi vorremmo rivederla in una chiave moderna, insolita, seppur mantenendo alcune caratteristiche che la rendono così amata. Ma per scoprire come prepararla si deve continuare nella lettura. Vedremo che bastano pochi minuti per portarla in tavola.

L’insolita pasta e fagioli che ci farà leccare le dita

A volte le variazioni sul tema di alcune ricette finiscono per non eguagliare l’originale. Non è il caso di questa pasta e fagioli, che dimostra di avere un’intensità di sapori da far invidia agli chef stellati. La prima mossa è mettere a bagno mezzo chilo dei nostri fagioli borlotti preferiti.

Per venire incontro anche alle necessità di chi ha poco tempo, è previsto anche l’uso di borlotti in scatola. L’importante è conoscerne la qualità per assicurarsi un piatto gustoso. Oltre ai fagioli, ci serviranno degli spaghetti grossi. Ecco la novità, niente più pasta corta ma spaghettoni ruvidi che assorbono il sugo e rendono tutto cremoso.

Andiamo alla lista completa degli ingredienti:

400 g di spaghetti grossi;

1 spicchio d’aglio;

1 peperoncino;

2 barattoli di fagioli borlotti;

pancetta o lardo;

pomodori pelati o salsa q. b.;

un bicchiere di vino bianco;

sale, olio, pepe.

Nutriente e cremosa questa ricetta di pasta e fagioli dal gusto irresistibile è pronta in pochi minuti

Per iniziare prendiamo una padella ampia, versiamo 2 cucchiai di olio, l’aglio e il peperoncino. Se abbiamo scelto il lardo, uniamone un pezzetto, oppure facciamo rosolare la pancetta a dadini.

Leviamo l’aglio e sfumiamo il tutto con un bicchiere di vino bianco. Aggiungiamo il pomodoro pelato o la salsa secondo le dosi necessarie. Lasciamo cuocere per 5 minuti e aggiungiamo i fagioli cotti, saliamo e lasciamo cuocere 15 minuti minimo.

Nel frattempo cuciniamo i nostri spaghettoni in abbondante acqua bollente. Scoliamoli ancora al dente e immergiamoli nel sugo di fagioli, mantechiamoli e il gioco è fatto.

Lettura consigliata

Ecco l’ingrediente segreto da aggiungere ai legumi per digerirli meglio e arricchirli di antiossidanti senza gonfiare