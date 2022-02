Quante volte ci siamo trovati con le tasche gonfie di spicci e monete e con il desiderio di liberarcene il più rapidamente possibile? Ecco, allora, che ci troviamo a spenderli velocemente, magari facendo un bel gesto ed offrendo il caffè alle macchinette a tutti i colleghi. Quale sarebbe però la nostra reazione se scoprissimo di aver appena inserito un’autentica miniera d’oro nella macchinetta del caffè? Già perché a volte quelle che potrebbero sembrare comuni monete, in realtà, potrebbero valere una vera fortuna. È il caso, ad esempio, di questa moneta da 1 euro che potrebbe valerne quasi 40.000. Grazie a determinate caratteristiche, infatti, anche le monete più comuni potrebbero farci mettere in tasca un bel tesoretto e migliorarci la vita.

Attenzione alle tasche perché questa rara moneta da 2 euro potrebbe farcene guadagnare 20.000

Generalmente le monete acquistano valore per 2 principali ragioni. la prima è che la moneta sia stata volutamente stampata in edizione limitata in occasioni particolari. Queste, quando sono conservate in perfetto stato, diventano l’oggetto del desiderio dei collezionisti come nel caso di queste 2 fortunatissime monete.

L’altra circostanza che fa schizzare alle stelle il valore della moneta sono i difetti di conio, ossia difformità di stampa rispetto all’originale.

È il caso della moneta da 2 euro che è stata stampata recentemente per rendere omaggio al personale sanitario a seguito dell’emergenza Covid 19.

La moneta presenta sul dritto l’immagine di due operatori sanitari che portano mascherina e stetoscopio sopra ai quali campeggia la scritta “grazie”.

Il dettaglio che fa la differenza

Tuttavia non è il fatto di essere una moneta in edizione limitata a dar valore a questo oggetto, quanto 2 caratteristiche. Come riportato dal venditore della moneta sul sito questa raggiungerebbe il valore di quasi 20.000 euro a causa di difetti di stampa. Sono presenti, infatti, eccessi e sbavature di metallo sulla figura della dottoressa, chiaro errore di stampa.

Inoltre il riquadro dove viene riportato l’anno di conio è disallineato al resto rispetto alla moneta. Come dice il venditore queste sono caratteristiche renderebbero unica la moneta fino a farle acquisire un valore davvero interessante. Facciamo dunque attenzione a questi dettagli se abbiamo per le mani una moneta di questo genere.

Tuttavia, sebbene il venditore abbia 213 recensioni positive, non lasciamoci prendere dalla fretta e prima di eseguire operazioni di acquisto e vendita ricordiamo di consultare un numismatico.