Non bollito o con le uova, ecco come cucinare questo ortaggio di marzo per preparare un primo piatto coi fiocchi

Ricchi di fibre, antiossidanti, vitamine e sali minerali come il fosforo e il calcio, l’asparago è uno degli ortaggi protagonisti del mese di marzo.

A partire da questo periodo, possiamo sbizzarrirci con la preparazione di ricette che lo abbiano tra gli ingredienti. Si presta, d’altronde, perfettamente anche a torte salate salvacena oppure a fare da contorno a pietanze come le uova e non soltanto. Quindi, non bollito o con le uova, ecco come cucinare questo ortaggio di marzo per preparare un primo piatto adatto a tutte le occasioni.

Ingredienti per 4 persone

360 g di pasta a propria scelta;

500 g di asparagi;

100 g di pancetta affumicata;

1 cipolla bianca;

3 tazzine di acqua;

timo;

sale;

pepe.

Lavare e pulire gli asparagi, mettendone da parte le punte. Sbollentarli in padella per 4-5 minuti se sono surgelati o grandi e doppi. Se sono invece asparagi selvatici o molto sottili, limitarsi a tagliarli a pezzetti.

In una padella, mettere due cucchiai di olio extravergine di oliva, la cipolla frullata e farla soffriggere a fuoco medio assieme alla pancetta. Aggiungere gli asparagi a pezzetti e insaporire con il timo. Far rosolare e aggiungere tre tazzine di acqua. Coprire la padella e far stufare il tutto a fiamma media per 10 minuti. Di tanto in tanto, schiacciare gli asparagi coi rebbi di una forchetta.

Nel frattempo, prendere una pentola, far bollire l’acqua al suo interno e salarla. Calare la pasta e lasciarla cuocere al dente. Durante l’ultimo minuto di cottura del sugo, invece, mettere a cuocere anche le punte degli asparagi, messe da parte in precedenza. Insaporire il sugo con sale e pepe e versare la pasta al dente, ormai pronta, al suo interno. Saltare il tutto in padella, per poi aggiungere un paio di cucchiai di olio e regolare di sale e pepe.

Mantecare su fuoco vivo, accertandosi che gli ingredienti si amalgamino perfettamente tra di loro. Alla fine, non resta che servire la pasta con asparagi e pancetta quando è ancora calda.