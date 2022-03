Quando è quasi ora di pranzo occorre iniziare a pensare cosa cucinare per poter accontentare il gusto di tutti i familiari. La pasta è certamente una pietanza che mette d’accordo quasi tutti, specialmente se preparata a mestiere e con prodotti di stagione.

Tuttavia, è difficile fare amare ai più piccoli ortaggi e verdure. Il loro sapore inconfondibile non sposa sempre il palato dei bambini e nemmeno di qualche adulto. Però, esiste un modo originale di usare i carciofi nella pasta.

D’altronde, si tratta di un alimento versatile e che pare ridurrebbe anche i livelli ematici di colesterolo. Possiamo prepararli con il formaggio in padella o farne una torta salata, senza cucinare i soliti carciofi alla giudia o alla romana.

Ma come cucinare carciofi sfiziosi con la pasta? Quali altri ingredienti utilizzare? Scopriamolo insieme.

Gli ingredienti di cui avremo bisogno per questo piatto (dosi per 4 persone)

350 grammi di rigatoni;

20 grammi di taralli;

pecorino a scaglie q.b.;

menta q.b.;

scorza di limone q.b.;

sale e pepe a piacere;

4 o 5 carciofi medi;

3 spicchi d’aglio sbucciati;

olio d’oliva q.b.

I carciofi sono un gioiello per questa pasta cremosa se li cuociamo così al forno, senza usare pancetta o pomodoro

Questa pasta si prepara con i carciofi confit, per cui occorrerà iniziare proprio dalla loro pulizia. Eliminare le foglie esterne e privare i carciofi della barbetta centrale. Tagliare le punte e la parte più legnosa.

Poi, collocare i carciofi in una teglia, ricoprendo il fondo di foglioline di menta e aggiungendo l’aglio. Coprirli con olio d’oliva per ¾ della loro altezza, condendoli con sale e pepe a piacere. Quindi, cuocere i carciofi in forno preriscaldato a 150 gradi per 45 minuti circa. Per verificare che siano cotti a puntino basterà trafiggerli con un bastoncino di legno o con i lembi di una forchetta.

Gli ultimi passaggi per terminare questo primo piatto

Tritare i taralli in modo grossolano e fare tostare le briciole ottenute in padella senza aggiungere olio o altri grassi. Basterà usare una padella antiaderente.

Prelevare i carciofi cotti nell’olio. L’olio rimasto è ottimo se usato come condimento sulla pasta o sulla carne, per cui basterà conservarlo in un vasetto dotato di chiusura ermetica. Lessare gli spaghetti, scolarli al dente e mantecarli con i carciofi, scorza di limone, pepe, menta e scaglie di pecorino. Ecco un primo piatto per far felici tutti.

Dunque, i carciofi sono un gioiello per questa pasta spaziale che si prepara con limone, pecorino e non solo.

