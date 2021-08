Se partire per qualche giorno di fuga dalla vita di tutti i giorni è piacevolissimo, ritornare alla propria quotidianità non piace quasi a nessuno. Organizzare una vacanza è elettrizzante almeno quanto viverla, il ritorno ha, però, tutto un altro sapore. L’unico modo per avvertire meno tutto questo è tornare alla vita di tutti i giorni con la massima organizzazione.

Per questo motivo la Redazione aveva spiegato che questi terribili errori sono la causa di costumi sformati o induriti dopo il cambio stagione. Questa mini guida vuole, invece, evidenziare quali sono gli oggetti che molti dimenticano di pulire una volta tornati alla vita di tutti i giorni. Ecco spiegato perché non bisogna dimenticare queste pulizie che tutti dovrebbero fare una volta tornati dalle vacanze e come evitarlo.

Gli oggetti che non bisogna dimenticare di sistemare a settembre

Nella lista figura certamente la borsa frigo, compagna inseparabile dei mesi estivi e garanzia di cibi e bevande sempre freschi. Pulire e sistemare la borsa frigo è importantissimo per evitare di trovare l’anno successivo spiacevoli tracce di muffa. Il nostro consiglio è di pulirla utilizzando una soluzione come questa o con semplice acqua e succo e olio essenziale di limone.

Per chi ha bambini, non bisogna tralasciare la pulizia e la corretta conservazione dei gonfiabili. Materassini e braccioli hanno bisogno di una pulizia approfondita dal sale, ma anche di essere correttamente riposti. Dopo aver eliminato ogni traccia di aria rimasta, piegare il gonfiabile e riporlo da parte per l’anno successivo.

Molte dimenticano anche di pulire la borsa mare prima di sistemarla in armadio. Bisognerà rimuovere la sabbia e gettare creme solari o quanto altro rimasto all’interno. Suggeriamo di usare per la pulizia due parti d’acqua e una di aceto e poi di pulire tutto con una spugna bagnata solo con acqua.

Non bisogna tralasciare neppure la pulizia delle infradito in gomma o di quelle più eleganti in pelle. Il rischio è che l’umidità rimasta all’interno possa danneggiarle o portarle a diventare rigide e a spezzarsi al centro.

Anche la pulizia di caftani, parei e copricostumi ha la sua importanza, in quanto tutti presentano normalmente tessuti e trame delicate.

E, in ultimo, la pulizia degli occhiali da sole è in assoluto una delle più trascurate. La Redazione mostra anche come rimuovere i graffi dalle lenti degli occhiali grazie a questo trucco semplicissimo ma efficace.