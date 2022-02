Per fare le pulizie di casa, bisogna stare sempre attenti ad usare i prodotti giusti. Bisogna assolutamente non danneggiare le superfici, ma allo stesso tempo è necessario renderle pulite e splendenti. Per farlo, possiamo acquistare prodotti appositi al supermercato. In alternativa, se preferiamo risparmiare, possiamo rivolgerci agli ingredienti che abbiamo già in casa.

Oggi ne conosciamo uno che potrebbe proprio fare al caso nostro, soprattutto se dobbiamo pulire il bagno. Infatti, non bicarbonato o aceto ma questo è ciò che ci darebbe una mano a rendere il nostro bagno davvero splendente.

Molti ce l’hanno in casa, ma la utilizzano raramente

Ovviamente, ciò che consigliamo oggi non è l’unico modo per pulire a fondo il bagno. Ci sono, infatti, tanti prodotti, naturali e non, che possono essere utilizzati per lo stesso scopo. Spendiamo, tuttavia, qualche parola a favore del perossido d’idrogeno. Questa sostanza è conosciuta a tutti con il nome di acqua ossigenata e viene utilizzata soprattutto in campo medico. In genere, infatti, viene acquistata per essere messa sulle ferite, come disinfettante.

Tuttavia, dopo qualche mese l’acqua ossigenata aperta scade e se non vogliamo buttarla via, possiamo riutilizzarla ancora per un mesetto per fare le pulizie in bagno. Quindi, rovesciamone in quantità generose in una bacinella d’acqua e prepariamoci a pulire per bene. Non mischiamola con nessun altro componente, ma solo alla semplice acqua.

Non bicarbonato o aceto ma questo è l’insospettabile ingrediente che potrebbe rendere bagno e doccia splendenti

Il perossido d’idrogeno è innanzitutto utile per pulire le superfici del bagno e disinfettarle a fondo. Inoltre, può essere usata per pulire le fughe delle piastrelle del bagno. Basta bagnarci dentro un vecchio spazzolino e poi strofinare energicamente. Dopo un po’ le fughe torneranno quasi come nuove.

L’acqua ossigenata è anche ottima per la pulizia dei vari strumenti igienici che possediamo: ad esempio, possiamo usarla sul nostro rasoio, sul manico dello spazzolino, e sugli altri oggetti che usiamo spesso.

Il luogo in cui però è forse più utile è la doccia, soprattutto se quella zona è esposta ad un rischio di muffa. Il perossido di idrogeno infatti è un ottimo antifungino. Consigliamo di fare uno spray di acqua e perossido e di spruzzarlo velocemente una volta al giorno sulle aree a rischio funghi. In questo modo faremo un’ottima prevenzione e terremo lontano disgustose muffe.

