Il profumo del pane appena sfornato è un aroma che ci fa sentire a casa. L’involucro fragrante che racchiude un cuore morbido è una goduria per tutti i sensi. Uno studio francese del 2012 afferma addirittura che possa creare una sensazione di buonumore e gentilezza. Eppure, non tutti i giorni possiamo godere di questa esperienza.

Purtroppo, è difficile trovare un panificio che abbia pane caldo. Inoltre, dovremmo fare attenzione ai rivenditori che pubblicizzano il pane sfornato a tutte le ore. Infatti, potrebbero nascondere prodotti surgelati e decongelati. Allora, la Redazione di ProiezionidiBorsa ha trovato un modo per rivivere quest’esperienza ogni giorno senza fatica.

Ecco come preparare un morbidissimo pane casalingo, senza il bisogno di essere grandi panificatori. Basterà mettere a frutto questa geniale tecnica semplice e veloce.

Ingredienti e attrezzi di cui abbiamo bisogno

Pensiamo che per sfornare il nostro pane casalingo ci vogliano tantissime ore e molto lavoro. Lievito madre, pre-impasto, impasto, lievitazione sono spesso passaggi che richiedono lunghi tempi d’attesa. Ma non è il caso della ricetta di cui parliamo oggi. Ci servirà soltanto una pentola che può andare in forno.

Gli ingredienti

300 grammi di farina di grano duro (anche integrale);

200 grammi di farina 00;

2 grammi di lievito secco;

350 millilitri di acqua tiepida;

2 cucchiai di olio evo;

1 cucchiaino di zucchero o di miele;

sale q.b.

Come preparare un morbidissimo pane casalingo rustico dalla crosta croccante senza impasto con una tecnica facilissima

Per iniziare la preparazione del nostro pane uniamo tutti gli ingredienti secchi. Poi, aggiungiamo i 350 ml d’acqua e l’olio e iniziamo a impastare. Proseguiamo con l’impasto per almeno 5 minuti per renderlo liscio e omogeneo. A questo punto poniamo l’impasto in una ciotola e ricopriamolo con pellicola trasparente. Lasciandolo lievitare fino al raddoppio dell’impasto.

Trascorso il tempo necessario, infariniamo un ripiano ed effettuiamo due tre pieghe su se stesso. Prendiamo un canovaccio e conserviamo l’impasto infarinato all’interno. Dopo 2 ore il pane è pronto per essere infornato. Sarà opportuno riscaldare la pentola di coccio col coperchio in forno per 10 minuti.

A questo punto spennelliamo l’interno della pentola con oli e versiamo l’impasto effettuando due tagli a croce. A questo punto inforniamo al massimo della temperatura per 35 minuti a pentola chiusa e per 10 a pentola aperta. Trascorso questo tempo, togliamo il pane dalla pentola e lasciamolo intiepidire sulla gratella prima di servirlo.

