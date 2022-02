Manca poco più di un mese all’arrivo della primavera e già nei nostri prati iniziano a comparire i primi fiorellini. Con il progressivo aumento delle temperature, infatti, le fioriture sono sempre più precoci e ci sono svariate piante che si possono tranquillamente coltivare già adesso.

In questo articolo ne vedremo tre, particolarmente eleganti e decorative, che quest’anno sicuramente spopoleranno nei giardini e balconi di tutti.

Un grande classico

Il primo esemplare che vedremo oggi è la calendula. Appartenente alla famiglia delle Asteracee, questa pianta è veramente molto diffusa ed apprezzata, non solo per la bellezza, ma anche per le sue proprietà. È caratterizzata da un fusto che può raggiungere mezzo metro di altezza, all’apice del quale si sviluppa un’infiorescenza a capolino dai colori molto vivaci.

Per crescere sana e rigogliosa ha bisogno di un terreno sciolto e drenante che non permetta la formazione di ristagni idrici. Per quanto riguarda l’irrigazione, essa va effettuata con una certa regolarità, soprattutto nei mesi più aridi, ma senza esagerare. In condizioni favorevoli può fiorire anche a febbraio, ma bisognerebbe comunque esporla ai raggi diretti del Sole. Inoltre, molti non sanno che questa pianta è perfetta se piantata nell’orto insieme agli ortaggi, poiché attrae le api ed altri insetti utili.

Non solo primule e camelie, ecco 3 elegantissime piante che fioriscono a febbraio anticipando la primavera

La seconda specie che vedremo più da vicino è l’anemone, una pianta perenne e rustica, che cresce spontanea anche nei boschi o in campagna.

La parte più bella di questa pianta sono i fiori che possono colorarsi di rosso, rosa, viola o bianco. Tuttavia, anche le foglie sono molto decorative, mentre il fusto è piuttosto delicato e sottile.

Per la coltivazione in vaso, occorrerà scegliere uno piuttosto ampio e profondo, così da permettere uno sviluppo ottimale. Sul fondo, poi, l’ideale sarebbe predisporre della ghiaia per aumentare l’efficacia del terreno drenante. A differenza della calendula, l’anemone preferisce un’esposizione a mezz’ombra ed un’innaffiatura meno frequente.

Una particolarità simpatica degli anemoni è che, al calar della pioggia, essi inclinano i propri fiori verso terra cosicché i petali possano proteggere stami e pistilli.

Una specie “tappezzante”, perfetta per balconi, muri e giardini rocciosi

Quindi, per decorare balconi e giardini, possiamo piantare non solo primule e camelie, ma anche esemplari meno conosciuti ma non per questo meno belli.

Un’altra pianta che potrebbe fiorire in questo periodo anticipando la primavera è la sassifraga. Si tratta di una specie perenne rustica, dallo sviluppo tappezzante e molto semplice da coltivare. È dotata di un fitto apparato radicale, dal quale si sviluppano numerosi steli. Le foglie sono di un colore verde chiaro, ovate e spesse. I fiori sono piccoli e composti da 5 petali che possono colorarsi di bianco, rosa, giallo o rosso. Preferiscono terreni calcarei e drenati, mescolati con sabbia, argilla e torba. Mentre per quanto riguarda l’esposizione, mal sopportano i raggi diretti del Sole.