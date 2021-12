Da una parte abbiamo il pandore, dall’altra il panettone, poi alcuni dolci natalizi e infine abbiamo la nostra cucina, dove possiamo creare tutto ciò che vogliamo. La cosa meravigliosa è che saremo noi a fare il dolce e sarà semplice e rapido. E allora non pandoro o soliti dolci natalizi, eccone uno da fare in casa facile e veloce che sorprenderà tutti i nostri ospiti. Certo, poi, a tavola possiamo portare anche il panettone o il pandoro, per coloro che amano la tradizione. Ma portare a tavola qualcosa di unico e fatto da noi sarà ancora meglio.

Pranzo e cena di Natale

Ormai il menù di Natale dovrebbe essere pronto. Nel caso in cui ancora non lo sia, alla Vigilia di Natale possiamo fare questo ricco e particolare antipasto a base di pesce. Se invece abbiamo ancora dei dubbi sul secondo, ecco una deliziosa ricetta per un secondo di carne a Natale che sorprenderà tutti. Insomma la cucina è fantasia e quindi possiamo creare veramente tantissimi piatti nuovi, invece di cucinare sempre gli stessi.

Non pandoro o soliti dolci natalizi, eccone uno da fare in casa facile e veloce

Come dolce natalizio, infatti, possiamo realizzare uno squisito cioccolato alle arachidi. Una ricetta veramente gustosa e assolutamente da provare. Vediamo allora gli ingredienti e come fare:

320 grammi di gocce di cioccolato;

250 grammi di gocce di cioccolato bianco;

200 grammi di cioccolato amaro;

80 grammi di burro di arachidi;

350 grammi di arachidi non salate;

350 grammi di arachidi salate.

Gli ingredienti, quindi, sono abbastanza semplici e spaziano dal cioccolato alle arachidi, niente di più. Sicuramente una ricetta facile. La preparazione ovviamente non poteva che essere veloce. Infatti prendiamo una casseruola e mettiamo al suo interno le gocce di cioccolato, anche quello bianco, e poi aggiungiamo quello amaro. Il cioccolato amaro non deve essere in polvere, ma ci riferiamo alla barretta. Aggiungiamo poi il burro di arachidi ed ecco che è tutto pronto.

Facciamo cuocere il tutto a fuoco lento e a bagnomaria per circa 20 minuti. Insomma fino a quando non è tutto sciolto. Poi facciamo riposare per 5 minuti. Aggiungiamo le nostre arachidi e mescoliamo per bene.

Mettiamo su un teglia

Prendiamo ora una teglia, mettiamo la carta forno e stendiamo, sopra di questa, delle porzioni del composto che abbiamo creato. Cerchiamo di farle il più tondo possibile. Una volta che abbiamo messo tutto il composto sulla teglia, mettiamo in frigo per 30 minuti. Ed ecco che il nostro dolce è pronto. Ovviamente è una ricetta che possiamo modificare in mille modi. Infatti non è necessario il burro di arachidi, possiamo mettere anche semplicemente del burro normale. E le arachidi possiamo sostituirle con le mandorle, con le noci o qualsiasi altra frutta secca a guscio.

