In bagno i problemi legati alla pulizia non mancano mai di infastidirci, specie se ci teniamo ad avere un bagno ben pulito. Infatti nonostante tutti gli sforzi del caso non è raro che anche dopo le pulizie torni a tormentarci il problema del calcare. Spesso abbiamo trattato di questo inconveniente legato alla rubinetteria, lavelli e lavandini in metallo presenti in bagno e cucina.

Ancora più sgradevole, è quando il calcare tende a depositarsi sul fondo del WC creando un’antiestetica patina scura difficile da rimuovere. Recentemente abbiamo fornito una fenomenale soluzione da realizzare in casa buttando nel water queste magiche pastiglie.

Ma non finisce qui, perché le orribili macchie di calcare non mancano di apparire sui vetri del box doccia lasciando sgradevoli aloni biancastri. Di seguito vedremo una soluzione efficace al problema.

Non bicarbonato e limone ma questo geniale rimedio sta spopolando per pulire senza aloni i vetri della doccia dal calcare

Specialmente nelle città dove l’acqua è più ricca di questo minerale, macchie bianche e gialle di calcare danno il tormento a molti di noi. Nel tentativo di trovare una soluzione efficace in molti utilizzano bicarbonato o limone, magari mischiandoli. Tuttavia questi non si dimostrano sempre efficaci, specie se miscelati. Infatti addizionare una sostanza acida ad una basica come il bicarbonato vanifica l’effetto dell’uno e dell’altro.

Il rimedio che proporremo oggi, invece, si avvale di 2 ingredienti altrettanto comuni ma che garantiranno dei vetri splendenti. Quello che dovremo fare sarà mescolare all’interno di un flacone spray 100 ml di aceto di vino bianco, 10 ml di detersivo per piatti e poca acqua. Questa miscela consente di sgrassare, igienizzare e lucidare splendidamente i vetri grazie all’azione dell’aceto.

Sarà sufficiente nebulizzare il composto sui vetri, anche quelli più sporchi, per poi sciacquare con un panno pulito. In questo modo i vetri saranno lucidi e gli aloni saranno solo un brutto ricordo.

Non solo vetri

Ma non finisce qui perché questa strepitosa miscela è utile praticamente per pulire tutta casa. Ad esempio è fantastica nelle pulizie dell’acciaio di bagno e cucina. Così come sui vetri, questo mix scioglierà macchie di calcare e grasso da rubinetti, lavandini e piano cottura.

Inoltre è possibile utilizzare la miscela di aceto e detersivo anche sulla plastica ingiallita per donarle nuovo splendore ma anche per sciogliere lo sporco più ostinato dalle fughe del pavimento.

Insomma, la prossima volta che dovremo dedicarci alle pulizie di casa proviamo questo rimedio e non bicarbonato e aceto.

