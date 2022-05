L’ultima volta che ci siamo occupati di questo titolo scrivevamo Dopo settimane di tranquillità le azioni BB Biotech potrebbero essere travolte nuovamente dalle vendite. Ed è proprio quello che è quasi successo con le quotazioni che hanno perso circa il 5%. L’aspetto importante, però, è che le quotazioni si stanno avvicinando all’importantissimo supporto in area 53,68 euro. Questo livello, infatti, già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni e anche questa volta potrebbe svolgere lo stesso ruolo. In questo caso si potrebbe assistere a un’inversione rialzista il cui obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 90 euro.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, il ribasso in corso ormai da mesi sul titolo BB Biotech potrebbe continuare ancora nei prossimi mesi. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 44 euro (I obiettivo di prezzo). Alla rottura di questo livello, poi, l’obiettivo successivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 20 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 5,168 euro. Va detto, però, che quest’ultimo obiettivo ha una probabilità molto bassa di essere raggiunto.

La valutazione del titolo BB Biotech

Dal punto di vista della valutazione dal confronto tra il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e le attuali quotazioni emerge un titolo azionario sottovalutato di circa il 50%. Inoltre, la società ha una situazione finanziaria delicata con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Il ribasso in corso ormai da mesi sul titolo BB Biotech potrebbe continuare ancora nei prossimi mesi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BB Biotech (MIL:BB) ha segnato un ultimo prezzo in chiusura del 4 maggio a quota 57,0 euro in ribasso dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Momenti decisivi per i mercati azionari che devono scegliere fra rialzo e nuovi ribassi