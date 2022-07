Non banane o fondi di caffè ma quest’ortaggio diventa un incredibile fertilizzante per le piante e repellente contro gli insetti

Chi ha un orto o un giardino cerca in tutti i modi di dare forza e vigore alle proprie coltivazioni. Per farlo in tanti utilizzano soluzioni naturali, spesso già reperibili nelle nostre case. Ad esempio per aumentare la resa dei pomodori e farli cresce grandi e succosi pochi sanno che basta qualche cucchiaio di un comunissimo prodotto.

Allo stesso modo anche gli scarti alimentari sono tra i più gettonati per la concimazione delle piante nell’orto e nel giardino. Tra questi i più diffusi sono i macerati di foglie di pomodoro, ortica ma anche acqua di riso, gusci d’uovo, bucce di banana o fondi del caffè.

Tuttavia nelle nostre dispense spesso lasciamo muffire le cipolle non sapendo che è un’ottima soluzione per il giardino come fertilizzante e repellente.

L’ideale per le orchidee

Se ad esempio le nostre orchidee avessero bisogno di sostentamento, uno dei fertilizzanti domestici più usati è proprio con le cipolle. Quello che dovremo fare sarà mettere le bucce delle cipolle in infusione in acqua tiepida per 24 ore. Al termine della macerazione le bucce avranno ceduto i minerali e le vitamine presenti al loro interno. Non resta che filtrare il liquido ottenuto e utilizzarlo sulle orchidee come fertilizzante. Possiamo applicare il macerato di cipolle 1 volta a settimana.

L’incubo di cocciniglie, afidi e formiche

Pochi sanno che con le cipolle è possibile realizzare anche un potente repellente contro gli insetti più comuni come formiche, afidi e cocciniglie. In un frullatore mettiamo una cipolla tagliata in quattro, 3 spicchi di aglio, un cucchiaio di cannella e un cucchiaio di pepe. Aggiungiamo al tutto una tazza di acqua e frulliamo per poi mettere la pasta ottenuta sopra un panno traspirante come la garza. A questo punto, trasferiamo l’involucro in un bicchiere attendendo che la parte liquida scoli. Il giorno successivo daremo un’ultima strizzata al panno e, al liqudo ottenuto, addizioneremo mezzo litro di acqua e del sapone naturale per piatto. In questo modo avremo ottenuto un efficiente rimedio naturale per tenere alla larga gli insetti. Ricordiamo, però, di utilizzare il prodotto solo alla sera per evitare di danneggiare la pianta.

Infine, sempre con le bucce della cipolla è possibile fare la pacciamatura in terrazzo, in giardino e nell’orto. Disponendo strati di buccia di cipolla sopra alle radici delle piante manterremo non solo una buona umidità su di esse, ma scongiureremo anche la crescita di erbacce.

Insomma, non banane e fondi di caffè ma il migliore amico di orto e giardino sono proprio le cipolle.

