Non se ne parla ancora molto, perché agosto sembra lontano. Eppure tra laghi, piscine e gite fuori porta di un weekend, sarebbe naturale farlo. Anche solo stando in città, in questo periodo, infatti, la nostra pelle sta inevitabilmente cambiando colore. Magari solo su viso, braccia e gambe, le parti più esposte, ma l’abbronzatura è comunque già iniziata.

Ci sono persone più fortunate di altre che, con qualche giorno di sole, diventano “nere” in pochissimi attimi. Altre, al contrario, che, invece, si trasformano in rosso peperone se non si proteggono adeguatamente.

In commercio esistono davvero molti prodotti per evitare che il sole ci scotti o peggio. Dalle protezioni più alte, usate soprattutto per i bambini, a quelle quasi inesistenti, che si possono permettere in pochi. La cosmesi, insomma, ci propone davvero soluzioni per tutti i problemi.

Tuttavia, c’è sempre chi ama il fai da te. Chi prova a prodursi da solo creme e bagnoschiuma, come fosse un piccolo chimico. Si industria nella ricerca dei prodotti, li mischia e, spesso, trova soluzioni davvero interessanti, per poi proporle ad amici e parenti.

Con tempo e pazienza si possono risparmiare soldi, ottenendo dei buoni risultati. Questo procedimento non solo si può attuare per creme solari e doposole, ma anche per creare qualcosa che potremmo utilizzare anche in una normale giornata lavorativa.

Come fare un autoabbronzante fai da te in casa con un dolce ingrediente che tutti abbiamo in cucina

Il sogno di molte donne sarebbe quello di abbronzarsi senza stare ore esposte al sole e senza doversi continuamente spargere sul corpo creme e oli. È possibile? In realtà non proprio, però esistono prodotti che possono aiutare, almeno in parte, alla realizzazione di questo sogno. Stiamo parlando degli autoabbronzanti.

Quelli che ci permetterebbero di arrivare sulla spiaggia con un colore ambrato, che necessiterebbe di meno cure e attenzioni. Oltre a risultare più gradevole alla vista.

Certo, non tutti li amano. Un po’ per il costo, un po’ per le macchie che possono lasciare, un po’ perché realizzati con sostanze chimiche. A tutto questo, però, si può provare a emendare con il fai da te, sfruttando un alimento che tutti abbiamo in cucina. Un cibo che richiama subito il colore marrone dell’abbronzatura. Stiamo parlando del cacao amaro in polvere. Quindi ecco come fare un autoabbronzante fai da te in casa

Prepariamo la nostra crema

Proviamo allora a preparare una crema che ci aiuti a far scurire la pelle in maniera naturale e senza esporla subito al sole. Gli ingredienti necessari sono essenzialmente due: 150 grammi di crema idratante bianca e una tazzina da caffè piena di cacao. Null’altro.

La procedura è piuttosto semplice. Versiamo un cucchiaino alla volta di polvere nella crema e amalgamiamo bene. È importante farlo per gradi, in modo che il cacao si unisca bene con essa. Quando avremo terminato, badando bene non ci siano grumi, potremo andarla a spalmare sulla pelle, fino al suo totale assorbimento. Prima, però, si consiglia di provarla su una piccola parte del corpo, per vedere se possono esserci eventuali reazioni allergiche.

Abbiamo visto, dunque, come fare un autoabbronzante fai da te in casa. Un trattamento da ripetere ogni tre o quattro giorni che darà risultati davvero sorprendenti. Se poi abbinato a una dieta, sarà ancora meglio.

