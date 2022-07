Attenzione a queste pettinature molto amate perché fresche ed eleganti soprattutto d’estate ma anche nemiche del cuoio capelluto

Con l’arrivo dell’estate, oltre ad organizzare le vacanze, è tempo di gestire il caldo ed adottare uno stile di vita giusto. È fondamentale modificare diverse abitudini tipiche e prestare attenzione ai colpi di calore. Sarà opportuno mantenersi leggeri e ben idratati, evitare di uscire nelle ore più calde e non esagerare con l’aria condizionata. Nonché vestirsi leggeri indossando indumenti in cotone e di colore chiaro. Ma per chi ha i capelli lunghi il caldo rovente diventa una vera e propria tortura.

Infatti avere una chioma lunga e fluente se può essere bello per i selfie al mare, lo è meno per le temperature roventi. Ecco perché molti in questo periodo preferiscono tagli corti e sbarazzini. Mentre chi non riesce a rinunciare ad avere capelli lunghi spesso tende a tenerli raccolti con elastici o mollette. Ma bisogna fare attenzione perché a lungo andare potrebbe non essere una buona idea tenere i capelli costretti da un elastico. Abitudini scorrette potrebbero causare la perdita di capelli, che per le donne potrebbe essere fonte di grande disagio.

Attenzione a queste pettinature molto amate perché fresche ed eleganti soprattutto d’estate ma nemiche del cuoio capelluto

Si è soliti pensare che la perdita di capelli sia un fenomeno che riguarda maggiormente gli uomini. Tuttavia, secondo gli esperti negli ultimi anni è diventato piuttosto diffuso anche tra le donne. Sembra infatti che circa il 60% delle donne abbia avuto problemi di indebolimento e diradamento dei capelli almeno una volta nella vita. In via generale possono perdersi fino a 100 capelli al giorno, mentre nelle stagioni primaverili e autunnali la caduta di capelli aumenta. Tuttavia quando la crescita dei capelli è inferiore alla caduta è necessario rivolgersi ad uno specialista. Le cause di perdita di capelli possono essere molteplici. Ad esempio condizioni di stress fisico come l’allattamento, il parto e/o psicologico, come un lutto o stati di ansia, abitudini alimentari non corrette.

Ma è necessario fare attenzione a queste pettinature molto amate, soprattutto d’estate perché fresche e raffinate che potrebbero danneggiare il cuoio capelluto. Ovvero la coda di cavallo, la pettinatura più veloce e pratica da fare per gli amanti dei capelli lunghi sempre e comunque. Tuttavia gli svantaggi di questa acconciatura, a lungo andare, potrebbero essere deleteri per i capelli, causare la caduta di capelli e mal di testa. Ciò soprattutto quando si ha l’abitudine non solo di farla tutti i giorni ma anche di stringerla troppo. Pertanto, in caso di caduta oltre il normale, oltre ad eliminare quest’abitudine, sarà necessario recarsi da uno specialista che prescriverà la cura più adatta.

