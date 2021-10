Tenere una casa sempre pulita e perfetta è il sogno di tutti. Sappiamo bene quanta fatica e quanto tempo ci portino via le faccende domestiche. Ogni giorno dobbiamo spolverare, lavare i pavimenti, cucinare e fare il bucato.

A chi non è mai capitato di non riuscire a smacchiare i propri strofinacci? Gli strofinacci spesso ci salvano da macchie di sugo, unto e caffè. Queste macchie sono molto ostinate. Infatti, può succedere che nonostante i numerosi lavaggi in lavatrice non riusciamo a renderli di nuovo bianchi e perfetti.

Inoltre, spesso questo tipo di lavaggio può rendere duri i nostri capi. A questo proposito, abbiamo spiegato che per asciugamani sempre morbidi e profumati basta provare questi 3 trucchetti che solo pochi conoscono.

Dobbiamo sapere che lo dicevano le nonne che per strofinacci bianchi e senza macchie bastano questi 5 insospettabili trucchetti.

I rimedi della nonna sono sempre molto amati ed apprezzati. Infatti, la saggezza delle nostre nonne ci fa riscoprire metodi molto semplici ma incredibilmente efficaci per risolvere alcuni problemi.

Molti detersivi che troviamo in commercio spesso non bastano a rendere i nostri capi puliti e privi di macchie.

Oggi vogliamo dare delle soluzioni alternative che ci permetteranno non solo di risolvere questo problema, ma anche di risparmiare molti soldi.

Se vogliamo saperne di più, non ci resta che continuare nella lettura di questo articolo.

Il bicarbonato di sodio riesce a sbiancare in modo semplice e naturale i tessuti. Usiamolo per creare un composto utile a pretrattare le macchie più ostinate.

Uniamo 2 cucchiai di bicarbonato ad uno di acqua tiepida. Otterremo un composto cremoso che useremo per ammorbidire le macchie.

Mettiamolo sulle macchie da trattare e strofiniamolo delicatamente. Lasciamo che il composto agisca sulle fibre del tessuto per almeno un’ora. A questo punto, possiamo procedere al classico lavaggio. Noteremo come i nostri strofinacci saranno di nuovo perfettamente puliti.

Limone

Oltre a sgrassare in modo naturale ed efficace, il limone regala un profumo buonissimo ai nostri capi. Se i nostri strofinacci presentano macchie persistenti, usiamo il limone.

Mettiamo a bollire una pentola d’acqua ed aggiungiamo 2 limoni tagliati a fettine. Lasciamo riposare il tutto finché l’acqua si sarà raffreddata.

Mettiamo gli strofinacci in una bacinella e versiamo questa soluzione. Dopo circa mezz’ora, risciacquiamoli e facciamoli asciugare al sole. La luce solare contribuirà a sbiancare e a schiarire le macchie di sporco.

Aceto

Per avere strofinacci di nuovo bianchi e senza macchie, usiamo l’aceto. Lasciamoli in ammollo in una bacinella di acqua calda aggiungendo 200 millilitri di aceto bianco.

Dopodiché, possiamo procedere al normale lavaggio in lavatrice. Questo trattamento renderà gli strofinacci di nuovo bianchi e morbidi.

Acido citrico

Non facciamoci ingannare dal nome. Questo prodotto è naturalmente contenuto negli agrumi e possiamo acquistarlo nelle farmacie e nei consorzi agrari.

L’acido citrico sbianca in modo ecologico i nostri capi. Aggiungiamone quindi 150 grammi al bucato in ammollo in acqua tiepida. Dopo un’ora, risciacquiamoli per ritrovare gli strofinacci come nuovi.

Il consiglio in più

Se abbiamo poco tempo a disposizione, pretrattiamo le macchie con il sapone di Marsiglia. Questo prodotto delicato ma efficace ci restituirà gli strofinacci puliti e senza macchie. Dopo il lavaggio, avremo dei capi incredibilmente profumati e smacchiati.