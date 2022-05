Chi di noi possiede un amico a quattro zampe sa bene come sia complicato mantenere la casa pulita. I nostri amici a quattro zampe perdono peli e lasciano le loro tracce su pavimenti, divani e tappeti. Se non vogliamo diventare matti a stare dietro ai nostri amici pelosi, possiamo adottare dei semplici trucchi per mantenere casa pulita più a lungo. Oggi vogliamo parlare del divano e delle poltrone e di come la fodera in dotazione attiri peli e sporco. Allora possiamo usare un semplice metodo per evitare che lo sporco rovini la copertura originale. Ecco che non avremo più peli di cane, gatto e macchie sul divano, senza peraltro rinunciare alla comodità e alla bellezza del sofà.

Un rivestimento elegante e tattico

C’è chi protegge il divano con ingombranti fodere dai colori spenti e tristi. Chi addirittura decide di non togliere il cellophane protettivo per evitare di rovinarlo. E poi c’è chi si arrende e lascia sofà e poltrone senza protezione andando incontro al rischio di graffi e macchie indelebili. Se vogliamo che il rivestimento dei divani duri a lungo, possiamo usare una speciale fodera che sembra fatta apposta per questo scopo.

Stiamo parlando del velluto, perfetto per proteggere con stile chaise longue, sofà e sedie. Possiamo procurarci uno scampolo di velluto grande abbastanza da coprire la superficie. Ora possiamo incastrarlo tra i cuscini in modo che ricopra interamente il nostro mobile.

Non avremo più peli di cane, gatto e macchie di sporco sul divano grazie a questo semplice trucco per far durare più a lungo la fodera

La soluzione migliore è di acquistare un telo di un colore che si abbini con quello del divano. Altrimenti possiamo giocare sui contrasti e scegliere un colore complementare. Possiamo anche inserire degli elastici in modo da creare delle vere e proprie fodere che proteggano i cuscini e la struttura.

Il velluto è una stoffa elegantissima che darà un tocco in più al nostro salotto. Grazie alla sua composizione tessile, sarà anche semplice da lavare in lavatrice per rimuovere peli e macchie. Inoltre, è un tessuto piuttosto spesso, che impedirà a pipì e macchie di penetrare in profondità rovinando i nostri mobili. In questo modo potremo sederci e coccolare i nostri cani e gatti senza timore di rovinare irreversibilmente i nostri preziosi sofà.

