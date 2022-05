Oggi cala il sipario sul mese di maggio. Siamo giunti infatti al 31 del mese. Giugno bussa prepotentemente alla nostra porta. Da domani, potremo dichiarare ufficialmente aperta la stagione estiva. Quest’ultimo scampolo di maggio ha portato un po’ di guai sentimentali a 3 segni zodiacali. Tuttavia, sappiamo bene che lo zodiaco è un po’ come la ruota della fortuna. Tutto dipende da ciò che accade in cielo e, pertanto, tutto può cambiare anche radicalmente da una settimana all’altra. È dunque arrivato il momento di guardare avanti. In questo articolo andremo infatti a scrutare i cieli per capire come i movimenti di astri e pianeti influenzeranno le nostre vite nei prossimi giorni.

Strepitose notizie attendono 4 fortunati segni zodiacali che chiuderanno maggio in bellezza protetti da Marte, Giove e altri 3 pianeti

Marte si trova ancora nel segno dell’Ariete, conferendogli forza e tanta energica grinta. In questi giorni, gli amici dell’Ariete avranno tanta voglia di fare. Tutta questa determinazione sarà ben ripagata soprattutto sul fronte lavorativo, grazie all’appoggio di Mercurio. Inoltre, proprio nella giornata odierna, è previsto l’arrivo di buone notizie. Non sono poi da escludere viaggi e investimenti finanziari.

Piacevoli buone nuove attendono anche i nati sotto il segno del Capricorno. Venere e Mercurio, infatti, favoriranno incontri interessanti che potrebbero addirittura sfociare in nuove relazioni sentimentali o collaborazioni professionali proficue. Da tenere sott’occhio soprattutto i nativi del Toro. L’accoppiata Venere e Mercurio regalerà una settimana positiva anche al segno del Cancro. I cancerini devono aspettarsi grandi novità sia sul fronte lavorativo che sentimentale. Le giornate più fortunate saranno quelle di mercoledì, giovedì e venerdì, quando anche la Luna brillerà in favorevole congiunzione. Per i single, favoriti gli incontri con il Toro. Chi già è in coppia, vivrà bollenti nottate memorabili.

La fortuna bacerà anche quest’altro segno super favorito

Una brillante sinergia astrale assisterà in maniera benevola anche il segno dei Gemelli. La settimana è partita molto bene grazie alla Luna in congiunzione. Ma ad assistere favorevolmente i nati sotto il segno dei Gemelli sono anche Marte e Giove. Il primo regala grinta ed energia. Il secondo, invece, dà un buon appoggio per buttarsi in nuove avventure e progetti. Questo è il momento per osare e fare nuovi cambiamenti. Tra l’altro, ci sarà anche Saturno a dare una mano nel prendere le decisioni più importanti. Inoltre, durante il prossimo weekend, non sono da escludere momenti di sana passione. Per i single, sono in vista possibili incontri emozionanti. Favoriti specialmente gli incontri con i Capricorno. Di fronte a questo quadro astrologico, è dunque chiaro che strepitose notizie attendono 4 fortunati segni zodiacali.

