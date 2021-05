Sempre più italiani ospitano a casa propria un animale domestico. Questi compagni di vita entrano in maniera intensa dentro alle nostre vite e finiscono per entrare a far parte della nostra famiglia.

Avere un animale domestico significa doverci occupare di loro con amore e cura per garantire loro il massimo benessere.

Un aspetto importantissimo da curare se abbiamo animali domestici è sicuramente la pulizia e l’igiene. Chi di noi ha un gatto sa quanto sia importante l’igiene della lettiera, che ovviamene è un potenziale ricettacolo di germi e batteri.

Oggi vogliamo parlare di come la lettiera sarà profumata ed igienizzata con questo rimedio fai-da-te e a costo zero.

Un trucchetto salva odori fai-da-te

La cura della lettiera è una delle cose più importanti: questa va non solo pulita quotidianamente dai bisogno del micio, ma anche igienizzata e lavata periodicamente.

Se abbiamo l’onore di ospitare un gatto sappiamo che spesso l’odore che emana la lettiera è molto forte e non ci sono soluzioni che tengano.

In questo articolo abbiamo parlato di uno spray che possiamo produrre semplicemente a casa e che ha un profondo potere deodorante.

Se vogliamo prevenire l’odore possiamo invece preparare una miscela da mischiare alla sabbietta.

La lettiera sarà profumata ed igienizzata con questo rimedio fai-da-te e a costo zero

per realizzare il nostro rimedio possiamo prendere 100 g di bicarbonato di sodio e mescolarli a degli oli essenziali e a delle foglie di menta secche. Dopo aver pestato questi ingredienti in un mortaio o in un frullatore possiamo versare il mix nella sabbia e con un bastoncino possiamo amalgamare bene.

Il bicarbonato ha un potente potere assorbente e l’olio essenziale assieme alle foglie aromatiche emetteranno un piacevole odore.

In questo semplice modo abbiamo creato una sabbia assorbi odori a costo zero e del tutto ecologica. La lettiera del nostro gatto non emanerà più cattivi e spiacevoli odori.