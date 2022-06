Uno degli aspetti più insopportabili dell’estate è il sudore. Chi più chi meno, siamo tutti praticamente schiavi di questo inconveniente, soprattutto quando le giornate sono così calde. Oltre a creare fastidio, sudare potrebbe diventare anche motivo di disagio, soprattutto in alcuni casi. Stiamo parlando, ad esempio, di quando si suda sotto il naso, sulle mani o in altre zone del corpo esposte all’esterno.

Per non parlare del sudore sul collo, che non è solo fastidioso, ma che potrebbe creare anche spiacevoli problemi di salute. Questa zona, infatti, è quella più esposta al flusso dell’aria condizionata. Se, dopo aver sudato, entrassimo in una stanza climatizzata, potremmo incorrere in problemi di cervicalgia. Le conseguenze sarebbero dolori, più o meno forti, nella fascia cervicale, spesso abbinati anche a mal di testa e vertigini. Senza contare che, i dolori alla cervicale, potrebbero nascere anche a causa di piccoli errori che molti di noi commettono tutti i giorni. Tuttavia, bastano dei piccoli accorgimenti e non avremo più il collo bagnato.

Un’idea per prevenire il problema

Per evitare il problema, infatti, ci sono diversi trucchetti utili da adottare. Oltre a non abusare dell’aria condizionata, bisognerebbe tenere una sciarpa sul collo, soprattutto quando si è sudati.

Certo è che, tenere una sciarpa sul collo quando fa così caldo, non è sicuramente un’idea allettante. Ecco perché abbiamo deciso di risolvere il problema a monte, suggerendo 3 acconciature ottime per lasciare il collo libero. In questo modo eviteremo di sudare, scongiurando eventuali inconvenienti di salute.

Non avremo più il collo bagnato con queste 3 acconciature per legare i capelli lunghi e sopportare meglio il caldo

Chi ha i capelli lunghi, sa bene quanto questi siano difficili da portare quando fa caldo. In questi momenti tutti sono tentati di darci un taglio netto, salvo, poi, desistere per salvare la propria chioma.

Per sopportare meglio il caldo, però, tutti dovremmo provare queste 3 acconciature fresche e alla moda.

La prima con la bandana

Un accessorio da avere sempre in borsa per salvare la propria acconciatura è la bandana. Per sfruttarla al meglio, basterà raccogliere i propri capelli nel classico chignon alto. Fatto questo, poi, bisognerà legarsi una bandana in testa, creando un nodo appena sopra la fronte.

Altrimenti, potremo decidere di replicare la pettinatura in modo molto simile alla prima, ma facendo uno chignon basso.

Un elastico per tutti i gusti

Non avremo più il collo bagnato neanche se sceglieremo di crea una coda con un foulard usato come elastico. Anche in questo caso, sarà molto semplice creare quest’acconciatura. Dovremo semplicemente farci la coda con un elastico e attorcigliare attorno a quest’ultimo un foulard, in tinta col nostro abbigliamento.

Saremo alla moda e semplicemente perfette con queste 3 acconciature perfette per l’estate.

