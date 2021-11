Una delle eccellenze italiane è senza dubbio il vino. La qualità di quello prodotto nel nostro Paese è apprezzata in tutto il mondo. La degustazione dei vini è un’esperienza magica. Prima bisogna osservare, poi entra in gioco l’olfatto e poi c’è l’assaggio vero e proprio. C’è chi consiglia pure di chiudere gli occhi per aumentarne l’intensità. Tale è la preziosità e l’inebriante profumo del vino, che poco tempo fa è stata davvero creata una fragranza dal Glera, il vitigno del Prosecco. Il gusto e il profumo del Prosecco si possono ritrovare anche in alcune preparazioni culinarie. In autunno ci sono tanti tipi di verdure, ortaggi e frutti tra cui scegliere per fare dei piatti squisiti. Proviamo a prepararne due utilizzando anche del vino.

Verdura e frutta di stagione per un primo e un dolce insoliti che profumano di un delizioso Prosecco

Tortino di riso al Prosecco

350 g di riso;

2 bicchieri di Prosecco;

acqua;

1 cipolla;

50 g di burro;

50 g di caviale nero;

un cespo di radicchio rosso;

sale e pepe.

Fare soffriggere nel burro la cipolla tritata. Poi aggiungere il riso e tostarlo. Versare nel riso il vino e fare evaporare un po’. Mescolare di tanto in tanto il riso e aggiungervi un pizzico di sale e un po’ di acqua calda per cuocerlo e non farlo attaccare. Alla fine mettere un pizzico di pepe e del burro e mantecare. Con un coppapasta si possono formare delle porzioni di riso. Sopra adagiarvi del caviale nero e il radicchio tritato.

Frolla di pere con zabaione al Prosecco

600 g di pastafrolla pronta (o fatta in casa);

3 pere;

50 g di gherigli di noci;

una noce di burro;

20 g di zucchero semolato;

un pizzico di sale.

Per lo zabaione:

6 tuorli d’uovo;

120g di zucchero;

300 ml di Moscato;

700 ml di Prosecco.

In una teglia imburrata e infarinata, disporre la pastafrolla e cuocerla a 160 gradi per 20/25 minuti. In una padella, quindi, mettere una noce di burro e lo zucchero, poi aggiungere le pere sbucciate e affettate e le noci tritate grossolanamente. Dopo aver caramellato, spegnere e lasciare raffreddare. Poi versare il tutto nella pastafrolla. Per lo zabaione la preparazione si farà a bagnomaria. Sbattere tutti gli ingredienti in una ciotola di alluminio posta dentro una pentola d’acqua bollente. Appena il composto sarà morbido, lasciare un po’ raffreddare e poi versarlo sopra la frolla.

