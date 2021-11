Ormai il 2021 sta per terminare e molti sono curiosi di sapere quello che succederà nel 2022. È il momento di tirare le somme e capire realmente la nostra evoluzione interiore negli ultimi 12 mesi.

Sicuramente alcuni avranno dovuto affrontare ostacoli e difficoltà, per altri magari è stato un anno ricco di avvenimenti positivi e belle notizie. Il pensiero comune, però, è che l’anno che verrà possa essere sempre meglio del precedente, per riuscire a trovare un po’ di serenità e tranquillità.

L’astrologia parla di colpi di scena sconvolgenti e fortuna esagerata nel 2022, ecco le previsioni per questi insospettabili segni zodiacali. Infatti, le stelle darebbero già delle indicazioni su alcuni segni che probabilmente saranno sommersi di buone notizie, ma anche di cambiamenti vantaggiosi.

Le stelle brillerebbero per il segno più favorito dell’anno nuovo, ovvero i Pesci. L’astrologia prevede, infatti, un anno ricco di positività e soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista lavorativo.

Nonostante la fatica e l’impegno, c’è aria di successo e realizzazione, ma senza mollare mai la presa. Bisognerà tenere duro e cercare una crescita interiore per riuscire a raccogliere i frutti tanto desiderati. Se manterranno quella tenacia e la determinazione, nulla potrà andare storto, anche nella sfera sentimentale, che prevende momenti di passione e stabilità.

Nessun passo falso per i Bilancia, che nonostante l’anno pieno di momenti no e poche soddisfazioni, potranno finalmente avere la loro rivincita. Potrebbe essere l’anno giusto per ritrovare quell’equilibrio e svolgere finalmente il lavoro dei sogni. Anche dal punto di vita personale, i Bilancia faranno esplodere tutte le loro potenzialità. L’atteggiamento positivo potrà essere ripagato con ricompense straordinarie e meritate, nella seconda metà del 2022.

Una strada tutta in discesa per i Vergine che, se metterà da parte i suoi timori, potrà vivere delle meravigliose esperienze. Un anno all’insegna delle novità, della leggerezza, anche superando alcune difficili sfide. Potrebbero dover cambiare lavoro o prospettiva di vita, ma sapranno cogliere le opportunità e stravolgere in positivo la propria situazione, il successo è dietro l’angolo.

Toro e Capricorno

Dopo un anno abbastanza difficile e turbolento, i Toro respirerà aria nuova, avvolto da una fortuna spropositata. La testardaggine e la caparbietà potranno stavolta essere uno strumento assolutamente positivo per superare tutti gli ostacoli. Ottime prospettive lavorative, anche in amore, momenti inaspettati riempiranno il cuore.

Aria di festa per il Capricorno, che potrà sentirsi soddisfatto e ricevere il successo che tanto aspettava. Secondo le stelle ci saranno cambiamenti epocali e del tutto nuovi, che porteranno a periodi tranquilli, di grande gioia. La ruota sembra girare dal suo lato in tutti i campi, lavorativi e sentimentali, dove raggiungerà tutti gli obiettivi, sempre con il sorriso sul volto.

