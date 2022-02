Pulire casa non è sempre un’impresa semplice, infatti ci sono alcune faccende che risultano davvero incresciose. Tra queste ritroviamo la pulizia dei sanitari, infatti pulire il bagno a fondo, ed eliminare le macchie nonché lo sporco ostinato e germi e batteri non è una faccenda amata da molti.

La pulizia del bagno dovrebbe essere fatta in modo accurato, partendo dall’igienizzazione delle piastrelle sino ad arrivare alla pulizia dei sanitari ed appunto del WC.

Il WC tende con il passare del tempo ad ingrigirsi e solitamente si formano delle macchie giallognole o scure di difficile rimozione. E allora come fare per farlo tornare perfettamente bianco?

Non aceto e candeggina ma per sbiancare ed eliminare le incrostazioni e il fondo nero del WC basta 1 semplice trucchetto

Tanti sono i prodotti che vengono utilizzati per eliminare le incrostazioni profonde a partire dall’acido muriatico. Un prodotto effettivamente efficace ma dall’impatto ambientale tutt’altro che benefico. Lo stesso dicasi per la candeggina, un prodotto chimico dall’effetto sbiancante.

A tal proposito invece per l’eliminazione dello sporco e delle incrostazioni molti ricorrono all’uso di prodotti naturali come l’aceto e il bicarbonato.

Due ingredienti che ci aiutano in numerose faccende domestiche. Come per l’eliminazione di cattivi odori da lavatrice e bucato, ma anche per eliminare il calcare.

Il percarbonato di sodio

Tuttavia non aceto e candeggina ma per sbiancare ed anche eliminare le incrostazioni ostinate dal WC, un prodotto efficacissimo anche se poco conosciuto è il percarbonato di sodio.

Questo prodotto naturale è in grado di sbiancare ed igienizzare il WC ed altre superfici. Utile anche per eliminare le macchie e a far tornare i capi ingrigiti di nuovo splendenti.

Differenze tra bicarbonato e percarbonato di sodio

Il percarbonato è una polvere igienizzante che si differenzia dal bicarbonato per le sue azioni igienizzanti e sbiancanti. Il percarbonato infatti disciolto in acqua genera perossido di idrogeno.

A differenza, il bicarbonato, avrebbe esclusivamente delle proprietà chimiche utili alla lievitazione dei farinacei e come pasta abrasiva da aggiungere ai dentifrici. Non avrebbe invece numerose proprietà che gli vengono erroneamente attribuite. Infatti il bicarbonato non igienizzerebbe e non sgrasserebbe, in più sembrerebbe non avere nemmeno un’azione ammorbidente come solitamente si crede.

Pertanto quando si parla di bucato e faccende domestiche come la disincrostazione il prodotto giusto è il percarbonato di sodio. Facilmente acquistabile puro, in commercio.

Utile per sbiancare il bucato, per eliminare macchie e incrostazioni.

Infatti basterà versare dell’acqua calda sul fondo del WC e aggiungere due misurini di percarbonato nella tazza del water. Se vogliamo anche igienizzare lo scopino basterà posizionarlo nel water. Lasciare in posa tutta la notte e tirare lo sciacquone, per ottenere un WC bianchissimo, privo di batteri e di antiestetiche incrostazioni.

