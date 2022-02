A metà tra borgo romantico e metropoli veloce, questa città europea lascerà mozzafiato tutti i suoi visitatori

Le persone quando viaggiano si dividono in più tipi.

Alcuni, infatti, vedono nel viaggio un momento di relax totale e quindi scelgono mete come il mare o i villaggi vacanze. D’altra parte, ci sono molte altre persone che vedono nel viaggio un momento di scoperta, anche culturale.

Di conseguenza, questo tipo di persone sceglierà delle mete come grandi città europee. Inoltre, tra tutta questa categoria di persone ce n’è una che alla cultura vorrebbe aggiungerci un po’ di romanticismo, di sentimento.

I borghi alpini sono perfetti per questo genere di persone, ma al Lettore possiamo trovare un’altra soluzione. Infatti, in Europa esiste una città che è un mix tra paesino e grande città. Tra divertimento sfrenato e calma. Infatti, a metà tra borgo romantico e metropoli veloce, questa meta può piacere tantissimo a molte persone diverse.

Un gioiello austriaco

La città in questione si trova in Austria e per la precisione nella provincia di Stiria.

Questa terra è molto interessante, perché per secoli ha convissuto sotto influenze di culture molto diverse. In particolar modo, è proprio qui che la cultura tedesca si è mescolata con quella slava nella sua declinazione slovena.

Proprio per questa ragione, la città di Graz ha un centro storico davvero interessante, poiché le ville nobili e i palazzi risentono dell’influenza di più stili architettonici. Chiese, musei, monumenti del medioevo convivono con opere d’arte futuristiche e la modernità.

Innanzitutto, Graz è anche un borgo, perché nel pieno centro città troviamo una collina piena di boschi con un castello in cima. Lo Schlossberg, il castello, è anche il punto più alto da cui ammirare tutta la città.

Un altro monumento da vedere è la torre dell’orologio, che fa parte del castello. Importantissimo resto medievale, la torre è tutto ciò che resta del vecchio castello dopo la distruzione condotta dalle truppe di Napoleone.

Il centro città, Innerstadt, è bellissimo, perché riunisce anche vari stili artistici diversi. Il rinascimento, il barocco e il gotico si fondono per creare un’ottima cornice urbana. A Graz, però, non mancano le comodità della grande città, come una bellissima via per lo shopping, la herregsasse.

