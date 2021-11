Mantenere liberi e puliti gli scarichi dei lavandini è uno dei compiti più ingrati che toccano a tutti noi. Particolarmente problematici sono gli scarichi di cucina e bagno, dove è più facile che si accumulino residui di cibo, capelli o altri detriti. Per questo, è importante operare una manutenzione regolare degli scarichi, e non intervenire soltanto in caso di blocco nei tubi. Quando l’acqua non scorre più bene, infatti, generalmente è troppo tardi per risolvere il problema e ci tocca chiamare un idraulico professionista, con una spesa anche ingente. Ma per mantenere sempre puliti gli scarichi dei nostri lavandini non serve rivolgersi a prodotti specifici e neanche a rimedi casalinghi. Abbiamo già in casa un prodotto che fa per noi e che è semplicissimo da usare.

Non solo aceto o idraulico liquido, sarebbe questo il modo più comodo veloce per mantenere pulito lo scarico del lavandino

Ma di quale prodotto stiamo parlando? Si tratta delle classiche pastiglie di detersivo per la lavastoviglie. Molti di noi ne hanno sempre a portata di mano una confezione. Si tratta di un prodotto semplicissimo da usare, che non ci fa perdere tempo con dosaggi o con flaconi ingombranti. Ma non tutti sanno che le pastiglie per la lavastoviglie si possono usare anche per mantenere puliti gli scarichi di bagno e cucina. Non solo aceto o idraulico liquido, sarebbe questo il modo più comodo e veloce per mantenere pulito lo scarico del lavandino. Vediamo come.

Serve solo acqua calda e una pastiglia di detersivo per lavastoviglie

I materiali che ci servono sono semplicissimi: basta dell’acqua calda e una pastiglia di detersivo per la lavastoviglie. Possiamo utilizzare anche acqua bollente, facendo ovviamente attenzione a non scottarci. Procediamo in questo modo: scartiamo una pastiglia di detersivo e posizioniamola direttamente sopra l’imboccatura dello scarico. Ora prendiamo una caraffa di acqua molto calda o bollente e versiamola con attenzione sopra la pastiglia poco per volta.

La pastiglia si scioglierà poco a poco, pulendo e sgrassando l’interno dello scarico. Facciamo questa operazione regolarmente, almeno una volta al mese, per mantenere gli scarichi puliti e sgrassati. Si ricorda che questo è un metodo preventivo. Se lo scarico del nostro lavandino è già otturato ci conviene invece rivolgerci a un professionista.

Non facciamoci tentare dal fai da te in caso di lavandini otturati

Attenzione a non peggiorare inavvertitamente la situazione in caso di lavandini otturati. Generalmente in questi casi gettare nello scarico qualsivoglia prodotto non è una buona idea. Cerchiamo di non far finire corpi estranei nello scarico, soprattutto questo alimento insospettabile che è il primo colpevole dei lavandini intasati.