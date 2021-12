Per regalarci una casa pulita e profumata non serve ricorrere a una miriade di prodotti diversi. Basta trovare il migliore compromesso per la pulizia di ogni superficie.

Col giusto sgrassatore, per esempio, possiamo mettere fine allo sporco che si impadronisce di tantissime parti della casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sapevamo già, poi, che per lucidare tutto il piano cottura serve un solo prodotto economico naturale; e che per un lavello in acciaio brillante e libero dal calcare basta una piccola astuzia in cucina.

Nel caso fossimo alla ricerca di un unico prodotto in grado di liberarci dalle odiose incrostazioni su pavimenti, ripiani e superfici varie, dovremmo guardare altrove.

Al riguardo proporremo non una, ma ben tre soluzioni naturali fai da te efficaci che ci faranno risparmiare sulla spesa. Ecco di quali parliamo e come realizzarle in pochi passi.

Non aceto e bicarbonato ma questi 3 sgrassatori universali elimineranno sporco e incrostazioni da ogni superficie

La prima soluzione alla quale ci vogliamo affidare prevede l’impiego dell’acqua ossigenata. Nello specifico ci serviranno:

2 cucchiai di acqua ossigenata;

400 ml di alcol alimentare;

400 ml di acqua distillata;

2 cucchiai di detersivo per piatti naturale;

qualche goccia di olio essenziale.

Creando una miscela con questi ingredienti, daremo vita a uno sgrassatore super efficace per togliere ogni residuo di unto o grasso dalle superfici. Il metodo è sicuro, dato che l’acqua ossigenata è un prodotto disinfettante ecologico.

Sgrassatore al tea tree oil

L’olio di tea tree è un altro ingrediente ottimo per disinfettare le superfici di casa. Inoltre, impiegandolo spargeremo un profumo gradevole e inebriante.

Per utilizzarlo dovremo mischiarne 10 gocce a:

400 ml di acqua distillata;

1 cucchiaio di detersivo ecologico per piatti;

1 cucchiaio di alcol alimentare.

Prima di tutto dovremo creare una miscela con alcol e tea tree oil. Fatto questo diluiamo tutto in acqua e aggiungiamo il detersivo. Mettiamo la soluzione in un flaconcino spray e siamo pronti per applicarla dove serve.

Soluzione al sapone di Marsiglia

Per realizzare questo efficace prodotto pulente ci basteranno 1 litro della solita acqua distillata e 4-5 cucchiai di sapone di Marsiglia.

Iniziamo mettendo una pentola con l’acqua sul fuoco. Quando sarà calda aggiungiamo il sapone grattugiato e mescoliamo per bene.

Quando la soluzione sarà pronta aspettiamo che si raffreddi, poi la travasiamo in un contenitore con beccuccio spray. Una volta applicata attendiamo qualche minuto che faccia effetto, prima di rimuoverla con una spugnetta umida.

Dunque, non aceto e bicarbonato ma questi 3 sgrassatori universali elimineranno sporco e incrostazioni da ogni superficie. La nostra casa brillerà come un diamante.