Fuori è già buio e il freddo ormai è diventato il protagonista indiscusso di questo periodo dell’anno. Rimaniamo spesso a casa, soprattutto la sera, a guardarci un bel film e, magari, gustandoci una bevanda calda. Tisane dai sapori decisi che ci scaldano l’anima e golosissime cioccolate calde per una coccola che ci dà il buonumore.

Ma come accompagnare queste deliziose tazze fumanti? Basta biscotti con poco sapore, sono questi i più deliziosi da inzuppare in una cioccolata calda e che si possono preparare in modo semplice e veloce.

Prima di tutto la cioccolata

Se è nostra intenzione preparare questi fragranti biscotti, che leggeremo più avanti, bisogna prima pensare alla cioccolata calda. Esiste una ricetta semplicissima che richiede pochi minuti e ingredienti. Per 2 porzioni servono 200 ml di latte, 30 gr di zucchero, 15 gr di cacao amaro, 5 gr di maizena e mezza bustina di vanillina.

In una casseruola aggiungere il latte, il cacao e la maizena e amalgamare con una frusta. Ora inserire zucchero e vanillina e mettere il tutto sul fuoco a fiamma media. In pochi minuti e continuando a mescolare la cioccolata arriverà alla densità desiderata.

Biscotti all’arancia

Ingredienti per 30 porzioni:

280 gr di farina 00;

100 gr di zucchero;

100 gr burro;

8 gr di lievito;

1 uovo;

80 gr di succo di arancia;

la scorza di mezza arancia non trattata.

In una casseruola amalgamare con delle fruste il burro reso morbido, lo zucchero e l’uovo. Poco dopo è il momento di inserire la scorza dell’arancia non trattata e del suo succo, continuando ad impastare. È il momento di aggiungere gradualmente tutta la farina setacciata e il lievito per dolci. Quando il composto è omogeneo coprirlo con la pellicola e lasciarlo riposare per circa un’ora all’interno del frigorifero.

Passato il tempo di riposo, preparare delle palline di impasto grandi circa come una pallina da golf. Tuffiamole nello zucchero semolato e poi in quello a velo, ricoprendoli omogeneamente. In una teglia rivestita di carta da forno adagiamo i nostri biscotti che cuoceranno circa 10 minuti a 180 gradi.

Una volta raffreddati ci colpirà la loro consistenza morbida, mentre il sapore dell’arancia si sposerà perfettamente con quello della cioccolata.

