Le vacanze sono sempre più vicine. Molti vengono colti da un’irrefrenabile voglia di organizzare una vacanza, magari lontano da casa. Alcuni scelgono di restare in Italia e visitare le sue straordinarie bellezze. Per esempio, si può optare per queste meravigliose ed economiche mete sciistiche. Oppure, per chi ama il mare in inverno, ecco 3 borghi tra i più belli d’Italia.

Ma ci sono altre persone che, nonostante la pandemia e le restrizioni, preferiscono viaggiare in Europa. Visitare altri Paesi è sicuramente emozionante, ma dobbiamo conoscere perfettamente come farlo seguendo le nuove disposizioni di sicurezza. Addirittura, molte Nazioni stanno ancora decidendo se chiudere o tenere aperte le proprie frontiere.

Dunque, per rendere la scelta più semplice, la Redazione di PdB ha riassunto le ultime notizie in termini visite a paesi stranieri. Viaggi low cost per Natale e Capodanno, come visitare comodamente 3 mete europee imperdibili tra restrizioni, Green Pass e quarantene.

Consigli per partire tranquilli

Chi vuole partire per visitare luoghi al di fuori dell’Italia ha molti aspetti da tenere in considerazione. Per prima cosa, non è possibile ignorare il fatto che ci siano continui cambiamenti sulle decisioni riguardanti i viaggi.

Se il nostro Paese quest’anno ha scelto di lasciar uscire dai propri confini i cittadini, altri stanno ancora valutando rischi e modalità. Ciò soprattutto in relazione ai nuovi dati sui contagi da Covid 19 e alla variante Omicron.

Viaggi low cost per Natale e Capodanno, come visitare comodamente 3 mete europee imperdibili tra restrizioni, Green Pass e quarantene

Ecco perché, per viaggiare all’estero, conviene valutare le mete, controllarne gli sviluppi a livello legislativo e acquistare possibilmente voli rimborsabili gratuitamente.

Ad oggi, il Ministero degli Affari Esteri ha affermato che non ci sono restrizioni per i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Tra le mete low cost più ricercate troviamo la Spagna, Cipro e il Portogallo. Tutte richiedono il Green Pass o l’avvenuta guarigione dal Covid-19 entro 180 giorni. Sia per la Spagna che per il Portogallo ci sono offerte ancora per voli aerei a meno di 50 euro. Stessa cosa per Cipro, un’isola che rappresenta un crocevia tra Oriente e Occidente. Ricca di una mescolanza di culture, offre temperature gradevoli e scorci naturali bellissimi.

La Spagna è una meta da non perdere. Per chi ama la movida, allora meglio visitare una invernale e meno caotica Andalusia. Non dimentichiamoci anche le Isole Canarie. Anche il Portogallo offre panorami meravigliosi e soprattutto specialità culinarie da mille e una notte.