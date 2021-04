Quando finiamo un prodotto non è raro lasciare qualche rimasuglio sul fondo delle confezioni. Tuttavia buttarlo via senza utilizzarlo è un vero e proprio spreco. A volte sembra impossibile riuscire a estrarre tutto il contenuto, ma potrebbe essere più semplice di quel che crediamo. Niente più sprechi con questi geniali trucchi per usare tutto il contenuto di ciò che compriamo.

Tubetti e spray

Molti prodotti che compriamo sono contenuti nei tubi di plastica rigidi: dentifricio, creme (per il corpo, viso, mani, protettive, lenitive), salse, shampoo, balsamo, ecc. In questo caso per recuperare tutto il contenuto bastano delle semplici forbici. Tagliamo il tubo e recuperiamo tutto il prodotto avanzato. Se il contenuto è troppo da finire in una volta non preoccupiamoci. Infatti basterà coprire con della carta stagnola o della pellicola trasparente il pezzo di confezione che ancora contiene il prodotto.

Alcuni prodotti come lacca per capelli, deodoranti, shampoo secco, colore, ecc. sono contenute in bombolette spray. Se il prodotto sembra finito e premendo non ne esce più proviamo a schiacciare la bottiglia. Accartocciando il metallo di cui è composta infatti andremo ad aumentare la pressione interna. In questo modo potremo far uscire davvero tutto il contenuto.

Il nostro profumo preferito è quasi finito, ma non riusciamo a raggiungere le ultime gocce. Piuttosto che versarcelo tutto in una volta addosso o buttarlo via, possiamo riutilizzarlo in maniera intelligente. Infatti basterà versarlo in una crema viso o corpo non profumata. In questo modo sfrutteremo tutto il prodotto che abbiamo comprato e gli allungheremo anche la vita.

Se il mascara ci sembra finito non gettiamolo via! Per farlo tornare come nuovo e sfruttare appieno tutto il contenuto della confezione basterà versarci dentro qualche goccia del liquido per le lenti a contatto. Agitiamo con forza per almeno un minuto. Il nostro mascara è pronto per essere riutilizzato.

Le candele in contenitore (ecco come crearle in casa) spesso si esauriscono prima di aver consumato tutta la cera che contengono. Esiste un metodo semplicissimo per recuperare completamente la cera avanzata. Versiamo acqua bollente nel barattolo e semplicemente aspettiamo. In appena due ore la cera avanzata avrà formato un disco rigido sulla superficie dell’acqua. La cera è quindi pronta per essere fusa nuovamente. Se preferiamo possiamo anche praticare un foro centrale per lo stoppino e aggiungere il disco sopra a una nuova candela.