Un hobby assolutamente bellissimo è quello di creare candele in casa. Abbiamo visto che le tipologie di candele che possiamo creare in casa sono davvero tantissime, ma ora è il momento di scoprire come farle. Impariamo quindi il procedimento corretto per creare in casa bellissime candele, soffermandoci sulle tipologie più semplici e più comuni: quelle autoportanti e quelle in contenitore.

Candele autoportanti

Per prima cosa prepariamo la postazione da lavoro e facciamo in modo di avere tutto l’occorrente a portata di mano. Iniziamo occupandoci dello stoppino: inceriamolo e posizioniamolo nello stampo, facendo attenzione a tirarlo bene. Passiamo ora alla cera. Per prima cosa sciogliamola, dopodiché aggiungiamo prima il pigmento e poi l’aroma. Attenzione: l’aroma non deve superare il 10% del peso della cera e va versato quando questa si trova tra i 70°C e gli 80°C. Ora che la cera è pronta versiamola nello stampo e lasciamola raffreddare. Quando la cera diventa fredda tende a restringersi, quindi aggiungiamone altra per riempire la fossetta che si crea e livelliamo bene la superficie. Quando la candela sarà ben fredda estraiamola dallo stampo (inseriamola per qualche minuto in frigo per facilitare l’operazione). Se lo stoppino è troppo lungo tagliamolo.

In contenitore

Il procedimento corretto per creare in casa bellissime candele. Passiamo ora alla creazione delle candele in contenitore. Come prima prepariamo la postazione da lavoro e tutto l’occorrente. I contenitori possono essere in: metallo, terracotta, vetro, plastica rigida, ecc.

Iniziamo anche questa volta dallo stoppino, fissandolo sul fondo del contenitore con qualche goccia di cera fusa e tenendolo ben tirato. Sciogliamo la cera, quindi come prima aggiungiamo il pigmento e poi l’aroma. Quando la cera è finalmente pronta versiamola nel contenitore. Attenzione: la cera non va versata tutta assieme, ma poco alla volta. Versiamone poca, lasciamola raffreddare e teniamo lo stoppino nella posizione corretta, quindi ripetiamo finché il contenitore non sarà pieno. Anche in questo caso facciamo attenzione al restringimento della cera e a livellare bene la superficie se necessario. Se lo stoppino è troppo lungo tagliamolo.