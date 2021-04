I periodi successivi alle festività sono quelli in cui ci si sente maggiormente in colpa per la propria linea. Ma per fortuna ci sono vari rimedi che permettono di tornare facilmente in carreggiata. Ovviamente questi non sono bastanti in casi di sovrappeso o di obesità: in queste situazioni, infatti, il consiglio migliore rimane sempre quello di affidarsi A un nutrizionista. Se invece non fosse così, allora è il caso di provare questo trucco per dimagrire con facilità e senza stress eliminando un solo alimento dalla propria dieta.

Gli oli, compreso quello d’oliva

Stiamo parlando dell’olio, uno dei condimenti più calorici in assoluto. Quello extravergine d’oliva, ad esempio, contiene circa 885 calorie ogni 100 grammi.

Oltre al suo alto apporto energetico, però, comporta uno svantaggio per la nostra salute. Quando viene surriscaldato produce una quantità considerevole di lipoperossidi. Sostanze pericolose per il nostro corpo.

Eliminarlo durante i processi di cottura

Questo, però, non significa che questo alimento vada evitato in assoluto. Infatti è considerato un grasso buono. Molto nutriente e benefico per l’organismo.

Per sfruttare al massimo le sue potenzialità è meglio consumarlo solo da crudo. Facendo molta attenzione a dosarlo.

Gli esperti infatti consigliano di non sforare la quantità massima consentita, ovvero tre cucchiai al giorno.

Un evidente risparmio calorico

Questo piccolo accorgimento è molto facile da mettere in pratica. Basta preferire diversi tipi di cotture notoriamente più sane e povere di grassi. Una su tutte è quella al vapore, seguita da quella al forno.

Se non si vuole rinunciare al gusto, però, si possono saltare le verdure aggiungendo piccole quantità di acqua o di brodo alla volta.

Oggi abbiamo spiegato come dimagrire con facilità e senza stress eliminando un solo alimento dalla propria dieta. Se si desidera scoprire altri utili consigli su come perdere peso, consigliamo di aumentare l’assunzione di fibre. Ad esempio ecco qui una ricetta primaverile con poche calorie che può essere utile: “Un contorno di stagione semplice e saporito, pronto in pochissimi minuti”.