Succede anche con le scarpe nuove. Alcune suole sono molto lisce e il rischio di cadere e farsi male è dietro l’angolo. Ma esistono alcuni trucchi fai da te che possono risolvere questo problema. In base al tipo di materiale si possono usare metodi diversi per avere delle scarpe sempre sicure.

Può succedere che le nostre scarpe preferite si consumino sulla suola. A forza di metterle sempre, la suola inevitabilmente si consuma. Ma delle volte anche scarpe appena comprate possono avere questo difetto. Prima di rivolgersi al calzolaio esistono dei trucchi utilissimi per rimediare.

La carta abrasiva. O comunemente chiamata carta vetrata. Basterà usare quella a grana medio-grossa. Passandola sulla suola di cuoio si avrà maggior presa. E niente più scivoloni. Ma è meglio evitare di usarla su suole piuttosto fine. Come quelle delle ballerine.

Una patata. Già per le scarpe di cuoio si può provare anche strofinando una patata. Si formerà una patina che isolerà la suola. Evitandoci di scivolare. Fare dei taglietti sulla suola in gomma. Questo metodo è utile per le scarpe da ginnastica. Ma anche per gli anfibi, ad esempio. Spesso la dentatura della suola tende a limarsi con l’usura. Creando dei tagli sui dentini si può creare maggiore presa sulle superfici.

Addio alle suole scivolose con questi trucchi per ogni tipo di scarpa

Usare superfici abrasive. Basterà sfruttare quello che ci circonda. Marciapiedi, ghiaia. Superfici ruvide che possono sostituire l’uso della carta vetrata. Basterà strofinare la suola, anche con le scarpe ai piedi. Questo metodo si può usare anche con sandali e ballerine. Anche con i mocassini.

Sfruttare il metodo delle ballerine. Per evitare di scivolare sulle punte e avere più presa, le ballerine di danza classica usano una polvere. Viene chiamata comunemente pece. Si può trovare nella forma di pietra, si sgretola facilmente. E la polvere, mischiata ai vari pezzetti rende le suole di tutte le scarpe meno scivolose.

E quindi addio alle suole scivolose con questi trucchi per ogni tipo di scarpa. Questi metodi più casalinghi sono utilissimi. Si può risolvere il problema senza spendere soldi. Ma se le suole saranno ancora troppo lisce, si può provare con degli spray antiscivolo. Si trovano comunemente in commercio. Se anche quelli non dovessero funzionare, meglio rivolgersi a un calzolaio.

